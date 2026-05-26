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Комитет госконтроля проводит мониторинг вступительной кампании

26 мая 2026 14:08
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Все этапы вступительной кампании в стране находятся под непрерывным надзором Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля проводит мониторинг вступительной кампании-2

В Марьиногорском аграрно-техническом колледже, ставшем одним из региональных пунктов тестирования, была обеспечена полная прозрачность процесса и строгое соблюдение регламента. Здесь нет мелочей, поэтому продумано абсолютно все: от безопасного подвоза выпускников и пропускного режима на входе до хранения бланков и гарантии того, что никто не сможет списать или заранее узнать ответы. В колледже испытания по 9 предметам прошли около 290 абитуриентов.

Рената Игнатенко, учащаяся марьиногорской средней школы № 1:
Я 2 года готовилась с репетитором и на онлайн-курсах. Хочу поступить в Гомельский медицинский университет на «Медико-диагностическое дело».

Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы уже заблаговременно посетили практически все учреждения на подготовительном этапе, просмотрели, как организована эта работа. Ну и мое такое личное мнение, республика в целом готова к проведению вступительной кампании.

Правила созданы для обеспечения равных условий, поэтому строгое их соблюдение обязательно для каждого участника. Тем не менее нарушения были зафиксированы. Семь человек удалили из аудиторий во время централизованного экзамена. Причиной стали мобильные телефоны, наушники, калькуляторы и внесение изменений в бланки ответов по истечении времени.

# Вступительная кампания

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