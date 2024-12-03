Достижения и перспективы развития Союзного государства обсудили во время видеомоста Москва-Минск

Союз с безграничными перспективами и возможностями, аналогов которому нет во всем мире. Речь, конечно, о Союзном государстве Беларуси и России. К 25-летнему юбилею подписания договора о создании объединения партнеры подошли с внушительными результатами, в первую очередь, по части интеграции. Итоги и перспективы сотрудничества уже 6 декабря рассмотрят на заседании Высшего госсовета в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 3 декабря об актуальных направлениях взаимодействия, месте Союзного государства в международных отношениях, парламентской работе говорили во время видеомоста Москва – Минск.

За четверть века наши страны создали уникальное пространство. Сегодня наши граждане обладают одинаковыми правами, имеют возможность поступать в высшие учебные заведения, получать образование и жить как в Беларуси, так и в России. Пожалуй, не осталось и направлений, по которым не велось бы активное сотрудничество. Промышленность, образование, медицина, энергетика, транспорт, культура, даже освоение космоса – реализованы десятки совместных программ, которые принесли огромный эффект. Это позволило противостоять санкционному давлению со стороны Запада и не только удержать, но и усилить экономику.

Сергей Рачков, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы действительно достигли значительного в сфере экономических отношений, у нас товарооборот превышает 50 миллиардов долларов. По итогам 2024 года, видимо, мы где-то будем подходить к 60 миллиардам. Для Беларуси Россия является важнейшим экономическим партнером. То давление экономическое, политическое, которое оказывается на нашу страну в последние годы коллективным Западом, противодействовать этому давлению можно только сообща.