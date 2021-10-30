Тут же включили камеры. Как отреагировали поляки на границе на съёмочную группу СТВ?

Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд обнаружил группу беженцев из Ирака и Сирии, а рядом с ними находилось тело мертвого человека. Как выяснилось позже, погибшим оказался 25-летний гражданин Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали трагедии шокируют: молодой человек умер на территории Польши от нехватки инсулина. Польские пограничники, вместо того чтобы помочь семье беженцев, заставили их нести тело умершего брата на территорию Беларуси. В группе мигрантов оказался и пятилетний малыш. Следственный комитет Беларуси начал проверку.

Как только на место происшествия прибыла наша съемочная группа, польские операторы-любители тут же включили камеры. Видимо, чтобы в очередной раз назвать лжецами белорусских журналистов. Правда, прежде пусть назовут имена тех, кто не оказал вовремя медицинскую помощь и кто заставил братьев нести тело своего родного человека через границу.