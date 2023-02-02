«Лукашенко наглядно показывает, что именно так и нужно делать». Что пророчит Беларуси Сергей Карнаухов?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов. Григорий Азаренок, СТВ:

Для государственной модели РФ есть что перенять от нашей государственной модели, когда мы берем такую интеграцию, в том числе, может быть, и у нас от вашей что-то?

Сергей Карнаухов, публицист:

Я уже говорил свое понимание Союзного государства. Я его выстрадал, потому что над этим вопросом бьюсь каждый эфир, когда показываю «Пул Первого», показываю хронику работы Президента Беларуси. Что я вижу? Мне нравится то, как устроено сейчас. Объясню мысль очень просто. Сейчас выстроена такая система, в рамках которой все хорошее, что может быть инициировано странами и нашим бизнесом, может быть реализовано без каких-либо преград. Я не вижу проблем, чтобы позитивное развитие осуществлять в рамках двух стран. При этом есть у нас с вами граница, есть у нас с вами незыблемый суверенитет наших стран, и нет размывания суверенитета, плотной, бездумной интеграции, о которой некоторое время назад мы могли, может, говорить. Это не дает возможность всему плохому, что есть у нас и у вас, проникать в наши страны. Мы в своем развитии, на мой взгляд, находимся на оптимальной точке. Из позитива я скажу только одно: многие вещи в силу специфики ментальной нашего народа нельзя решить без ручного режима. Даже в масштабах такой гигантской страны, как Россия, все нужно делать в ручном режиме. И Лукашенко наглядно показывает, что именно так и нужно делать, чтобы государство развивалось. И в качестве главного позитива я вижу сохранение большого удельного веса государственной собственности. На это надо ориентироваться, надо сделать все, чтобы нам в России добиться возвращения к формированию государственных ядер, потому что в той же Японии, в других странах существуют нормативы по тому, чтобы. Например, крупные корпорации для своего обеспечения субподряд отдают малому бизнесу. И малый бизнес, маленькие компании, крохотные предприниматели, получая контракт на 5, 10, 20 лет у крупной государственной корпорации, могут спланировать свое развитие, в том числе кредитное. Это невозможно в условиях частного бизнеса, когда кто-то владеет крупной компанией и просто-напросто завтра пошлет любого подрядчика, потому что у него плохое настроение. И очень хорошо, что у вас есть. А это продуцирует очень многие явления, без которых развитие страны невозможно. Это низкая стоимость большого количества услуг, это возможность самого Президента в ручном режиме чувствовать пульс отдельных отраслей, подотраслей. Вплоть до фермы.