«Поправка на температуру». Сколько воды в сутки нужно пить?

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сколько литров воды в день нужно выпивать человеку? Существуют разные сказки и легенды. Я слышала, что даже чай и кофе не считаются выпитой жидкостью. Так ли это?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:
Нет, все считается за выпитую жидкость. В том числе суп, какие-то компоты, кисель, чай, кофе, вода – это все считается жидкостью. Человеку нужно пить столько, сколько ему хочется. То, что человеку надо выпивать два литра в день, – это миф.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что Светлана готова с вами немножко поспорить.
Светлана Чернушевич, диетолог:
Нет, я согласна. Я бы могла просто дополнить.
Юлия Самусенко:
Давайте дополним, потому что я слышала все-таки про эти пресловутые два литра. Как это пить столько, сколько хочется? А если мне не хочется?
Светлана Чернушевич:
Есть такая норма, которую большинство все-таки принимает – это примерно 30 миллилитров на килограмм веса тела. При этом считается любая жидкость, даже из овощей и фруктов – это все равно вода. Например, овощи очень много в себе содержат воды. Это тоже вода, просто ее посчитать очень сложно. Чай – это тоже вода. Единственное, с кофе – здесь, наоборот, есть такая рекомендация, что если ты выпил кофе, то нужно себе сверху положить еще воду. Также есть поправка на температуру помещения, например, и если ты тренируешься, то, естественно, у тебя потребность будет больше.
С водой почему все рекомендуют все-таки контролировать этот момент, потому что у нас в мозге центры голода и жажды находятся достаточно близко. Иногда человек путает чувство жажды с чувством голода. Если ты, например, покушал час назад достаточно плотно, полноценно и вроде бы тебе хочется есть – попробуй попить воды. На самом деле, бывает такое, особенно когда человек не привык пить воду на постоянной основе. Он действительно может путать эти моменты, и у него начинаются перекусы, которые чаще всего у нас не сбалансированы. Это печенюшки и все остальное.
Могут ли физиопроцедуры и массаж помочь сбросить лишние килограммы – подробнее здесь.
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