«Поправка на температуру». Сколько воды в сутки нужно пить?

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько литров воды в день нужно выпивать человеку? Существуют разные сказки и легенды. Я слышала, что даже чай и кофе не считаются выпитой жидкостью. Так ли это?

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:

Нет, все считается за выпитую жидкость. В том числе суп, какие-то компоты, кисель, чай, кофе, вода – это все считается жидкостью. Человеку нужно пить столько, сколько ему хочется. То, что человеку надо выпивать два литра в день, – это миф. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что Светлана готова с вами немножко поспорить.