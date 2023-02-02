«Насаждаются нацистские герои». Сергей Карнаухов объяснил, как Запад раскачивает обстановку в разных странах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов. Григорий Азаренок, СТВ:

Белорусы с удовольствием смотрят, от чего страдают наши оппоненты, змагары. Знаете, недавно они выпустили такую методичку, мол, отключите там своих родителей, бабушек, дедушек обязательно от… Ну, они рассчитывают, что молодежь за ними, хотя это вранье и ерунда. Но написали, мол, отключите, сломайте им антенны, переключите их на польские каналы. И знаете что в комментариях написали: представляете – говорит одна из таких – никак не переубедить мне моих родителей, надо ждать, пока они умрут. Думаю, ну что за дичь, что вы несете? Вот таких людей воспитали наши оппоненты, этот нацизм бандеровский, нацистский, змагарский. Действительно, такие люди. Но то, что вы говорите, удивительно, то есть население там массово не потеряно для нас, для нашего славянства?

Сергей Карнаухов, публицист:

Массово не потеряно. Хотя, я думаю, мы столкнулись сейчас с интереснейшим явлением, которое нами, честно скажу, не осмыслено. Просто приведу пример, что я вижу, сегодня буквально говорил об этом. Там использована технология, чтобы забрать 45 миллионов человек, ровно такая же, как сейчас реализуется просто по одним и тем же лекалам на Южном Кавказе. Просто то же самое. Это очень интересный процесс. Я думаю, что так они работали первый раз в Украине. Кстати, на территории Беларуси они попытались сделать то же самое. Но речь здесь о простых вещах. Я человек, который отдал оперативной работе всю жизнь, и понимаю, что для того, чтобы целый народ держать, нужно либо очень-очень много денег и надо вербовать лидеров общественного мнения, вербовать практически все СМИ. Это то, чем занимались NED, USAID на территории России очень много лет. Но не получилось у нас. Мы большие, огромные территории. А второй вариант – это работать с метафорическим рядом. Приведу пример, Армения. Там сейчас активно насаждаются нацистские герои. А потом, когда начинаешь копать историю этих людей, националистов армянских, которые, казалось бы, всего-навсего были создателями армянских батальонов, а сегодня в Армении ставят этим людям памятники, оказывается эти люди в основе своей идеи рассматривали только борьбу с христианством. И насаждение того самого язычества, которое сейчас в Украине является основой национальной идеологии. И когда ты видишь схожесть процессов, ты понимаешь, насколько же умно они работают, насколько умно они все это делают.