Как украинцы с помощью чатов помогают России в СВО? Рассказал Сергей Карнаухов

Григорий Азаренок, СТВ: Вчера, конечно, посмеялся. В качестве шутки там какой-то либеральный сумасшедший написал, что вы третий заместитель Владимира Соловьева. Пока ищем первого и второго. Почему они все время пытаются всякую гадость написать, всякую ерунду, чтобы как-то задеть. Как вы сейчас относитесь к тем, кто ведет антигосударственную повестку?

Проект « Азар е нок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.

Сергей Карнаухов, публицист:

То, что они делают, мы хорошо понимаем. Когда началась СВО, Владимир Соловьев создал телевидение. На мой взгляд, интересный формат, абсолютно необычный. С первого дня СВО мы начали ежедневные стримы, мы их ведем в круглосуточном режиме. Без единого выходного, не прерываясь. Очень хорошо понимаю, почему Украина тратит большие деньги, чтобы дискредитировать всю нашу команду, в целом то, что они делают. У нас есть особый чат, и там я часто делаю перекличку, прошу: города Украины, откликайтесь, кто здесь, кто с нами. Я вижу, что пишет вся Украина. И я знаю, что отдельные ролики в личной переписке… Они просят прислать какие-то фрагменты, потому что присылают друг другу.

Но главное, что из этих людей получилось сковать самую настоящую общественную разведку. Они сообщают очень важные сведения со всей Украины, которые тут же поступают в различные ведомства, в том числе и для нанесения ракетных ударов. То есть телевидение в данном формате позволило создать единый механизм по уничтожению нацистов. Для меня это, во-первых, уникальный опыт, во-вторых, я понимаю, насколько мир поменялся, и то, что мы сегодня видим, – это совершенно новый формат. Вплоть до мироустройства, потому что мы же в последнее время со многим столкнулись, что вообще поменяло реальность. Наш проект, я считаю, который сделал Владимир Соловьев, – это один из самых необычных явлений в российской действительности.

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