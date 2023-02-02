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Могут ли физиопроцедуры и массаж помочь сбросить лишние килограммы?

02 февраля 2023 18:12
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Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы прибегали когда-нибудь к аппаратным процедурам?

Могут ли физиопроцедуры и массаж помочь сбросить лишние килограммы?-1

Инна Назарчик, считает, что здоровье важнее, а красивая фигура – приятный бонус:
К аппаратным процедурам – нет, не прибегала. Большей частью, мне бы хотелось сказать, что все-таки физиолечение, возможно, какая-то реабилитация оказывают свой положительный эффект. Поэтому аппаратные процедуры – нет, не встречались в моей жизни.

Алеся Лакина:
А массаж?

Инна Назарчик:
Массаж – да. Как правило, это был массаж, скажем так, по требованию, потому что у меня проблемы с позвоночником. Очень здорово мне помогают массаж, грязи, жемчужные, радоновые ванны, лечебная физкультура, направленная на укрепление всего опорно-двигательного аппарата. На самом деле, тоже сбрасываешь массу тела, хотя твоя цель – укрепить здоровье.

«Метод дефицита калорий». Какой диете можно отдать предпочтение? Личный опыт врача – подробнее здесь.

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# Здоровье # общество # Алеся Лакина # Инна Назарчик # Фотофакт

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