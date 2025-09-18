Без них не обходится ни одно строительство! Компания «Гранит» представила свою продукцию на BUDEXPO

Современные подходы, качественные материалы и новые технологии. Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2025 проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка одна из самых масштабных на пространстве СНГ. Уже 27 лет на полях форума свои разработки демонстрируют десятки организаций из разных стран. Все подробности в нашем следующем сюжете.

Как возводить на века современно и главное – качественно. Об этом в эти дни говорят представители стройиндустрии в белорусской столице. Демонстрируют свои новинки на BUDEXPO-2025 порядка 80 организаций из Беларуси, России, Китая, Казахстана. А из Кыргызстана приехала даже целая правительственная делегация. В этой стране активно возводятся объекты социальной инфраструктуры, поэтому большой интерес вызывают наши технологии. Талантбек Иманакунович, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана:

Мы в данный момент масштабный стадион, аэропорт строим. Исходя из этого, специально приходили, чтобы здесь на заводах то, что интересует, посмотреть. Будем в дальнейшем сотрудничать.

Задача кампаний не только показать и рассказать во всех красках, но и заложить фундамент новых деловых контактов. На выставке есть как компании с опытом на белорусском рынке, так и новички. Виталий Мендыбаев, менеджер компании по производству красок и покрытий (Казахстан):

В этом году решили попробовать себя на рынке Беларуси. Как раз приехали к вам на выставку. Активно ищем партнеров, для того чтобы начать работать здесь.

Жасмин Ю, менеджер компании по производству металлических изделий (Китай):

Мы представляем китайскую компанию по производству изделий из металла. Нам интересен рынок Беларуси. Здесь у нас уже есть постоянные клиенты. Но мы хотим идти дальше. На правах хозяев – широко на выставке развернулись белорусские производители. Это предприятие – постоянный участник BUDEXPO и в особом представлении не нуждается. Компания «Гранит» – крупнейшая в Европе по добыче и переработке горных пород. Предприятие в этом году отметит юбилей – 50 лет. К знаменательной дате предприятие подходит с рекордом – произведено 500 миллионов тонн щебня.

В ассортименте более 50 наименований продукции, которая используется для дорожного, гражданского, гидротехнического строительства, для балластного слоя железнодорожного пути, в том числе элементы благоустройства. Производственные мощности составляют 26 миллионов тонн нерудных строительных материалов в год. Это позволяет гарантировать рынку стройматериалов бесперебойные поставки и закрывать самые объемные заказы покупателей.

Валентина Бурик, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту РУПП «Гранит»:

Ни одно строительство (как в республике, так и за рубежом) без нашей продукции не используется. Поэтому наша продукция поставляется на все стройки, которые есть. Продукция 100 % обеспечивает весь внутренний рынок. Мы уделяем значительное внимание качеству продукции. Поэтому следим за своим брендом, чтобы наша продукция была узнаваема. Чтобы было прочно и надежно на века. От саморезов и отверток до погрузчиков и экскаваторов. Экспозиции представлены и под отрытым небом. Трогать и спрашивать – разрешается. Представители компаний открыты для разговоров. А общаться приходится много – тут и потенциальные партнеры, и те, кто ремонт дома затеял.

Мы взяли и прайсы, и каталоги, которые нужно в последующем для сметы использовать с расходами. Не всегда узнаешь, даже на сайте. Есть интересные предложения, новые материалы, которые тоже интересно посмотреть, потрогать, увидеть. Строительную отрасль не зря называют драйвером экономики. За каждым заложенным кирпичом тянутся целые этажи других сфер – банковская, социальная, технологическая. Наши организации заняты в том числе и в международных проектах. Например, в регионах России белорусы строят школы, сады, больницы.