«Об этом мы договаривались». Лукашенко рассказал, изменится ли налоговая система в Союзном государстве
Новости Беларуси. Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло, и на сегодня не идет, и идти не может. Во Дворце Независимости обсуждают выполнение интеграционных программ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 января во Дворце независимости подводили промежуточные итоги и определяли аспекты интеграционной повестки. А это экономика, промышленная кооперация, равные условия для людей и предприятий, единый рынок углеводородов. На рассмотрение Президенту было внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. К нововведению – созданию Наднационального налогового комитета – у Президента появились сомнения: и к названию, и к функционалу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как устанавливались налоги и законы принимались ранее в Беларуси, так они и будут приниматься. Тем более мы в этом плане уже Налоговый кодекс отработали, он сегодня действует. Что касается конкретных налогов, естественно, здесь ситуация будет в движении, если можно так сказать. Эти налоги будут или увеличиваться, или уменьшаться, что и происходило ежегодно. Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере. Предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган, который будет насчитывать порядка десятка человек. И база работы этой комиссии, организации, комитета – это законодательство двух стран, двух суверенных независимых государств. Об этом мы договаривались. Аналогичные абсолютно подходы и в таможенной сфере. В рамках этих соглашений важно вырабатывать общие концептуальные подходы и правила, которыми должны руководствоваться соответствующие национальные органы Беларуси и России. А не перепроверять друг друга и не ходить один за другим на какие-то проверки. Так как таких полномочий у этого органа, комитета не будет.
В целом же из 28 интеграционных программ, а это тысяча мероприятий, выполнено практически 70 %. Выполнение некоторых инициатив отстает от согласованного графика. Зачастую не торопятся именно российские партнеры. Главное требование Президента – все решения должны быть прозрачными и учитывать интересы нашего государства.
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