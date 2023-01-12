«Об этом мы договаривались». Лукашенко рассказал, изменится ли налоговая система в Союзном государстве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как устанавливались налоги и законы принимались ранее в Беларуси, так они и будут приниматься. Тем более мы в этом плане уже Налоговый кодекс отработали, он сегодня действует. Что касается конкретных налогов, естественно, здесь ситуация будет в движении, если можно так сказать. Эти налоги будут или увеличиваться, или уменьшаться, что и происходило ежегодно. Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере. Предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган, который будет насчитывать порядка десятка человек. И база работы этой комиссии, организации, комитета – это законодательство двух стран, двух суверенных независимых государств. Об этом мы договаривались. Аналогичные абсолютно подходы и в таможенной сфере. В рамках этих соглашений важно вырабатывать общие концептуальные подходы и правила, которыми должны руководствоваться соответствующие национальные органы Беларуси и России. А не перепроверять друг друга и не ходить один за другим на какие-то проверки. Так как таких полномочий у этого органа, комитета не будет.