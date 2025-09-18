Прямой эфир

Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления

18 сентября 2025 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дни Минска начались в российской столице. Запланированы деловые встречи, мероприятия по обмену опытом в сферах образования, здравоохранения и городского управления, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже есть и первые договоренности. Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления. Стороны будут обмениваться технологиями «умного города». Также решено стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций.

Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления-2

А тем временем на Тверской площади в Москве открылась выставка-ярмарка белорусских товаров. В широком ассортименте одежда, продукты питания, изделия из фарфора и стекла. Здесь же – часы, созданные специально ко Дням Минска в Москве, на циферблате которых изображены достопримечательности двух столиц.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 20 сентября.

Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Нам хотелось показать те направления, которые мы развиваем у себя, поделиться с нашими братьями достижениями в промышленности, сельского хозяйства, переработки, легкой промышленности и многим другим. Сегодня мы привезли на ярмарку производителей нашей продукции, которая будет интересна москвичам.

Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления-6

На протяжении четырех дней на Тверской площади можно будет ознакомиться и с белорусской культурой. А завтра в Москве откроется бизнес-форум, где стороны обсудят вопросы расширения делового сотрудничества.

# Выставка # Беларусь-Россия # Владимир Кухарев

Другие новости рубрики

Все новости
Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»
18 сентября 2025 17:35

Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»

В микрорайоне «Минск-Мир» в 2026 году откроется новая школа на 1020 мест
18 сентября 2025 17:35

В микрорайоне «Минск-Мир» в 2026 году откроется новая школа на 1020 мест

Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов
18 сентября 2025 17:21

Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов