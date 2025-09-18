Дни Минска начались в российской столице. Запланированы деловые встречи, мероприятия по обмену опытом в сферах образования, здравоохранения и городского управления, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже есть и первые договоренности. Минск и Москва подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления. Стороны будут обмениваться технологиями «умного города». Также решено стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций.

А тем временем на Тверской площади в Москве открылась выставка-ярмарка белорусских товаров. В широком ассортименте одежда, продукты питания, изделия из фарфора и стекла. Здесь же – часы, созданные специально ко Дням Минска в Москве, на циферблате которых изображены достопримечательности двух столиц. Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске 20 сентября.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Нам хотелось показать те направления, которые мы развиваем у себя, поделиться с нашими братьями достижениями в промышленности, сельского хозяйства, переработки, легкой промышленности и многим другим. Сегодня мы привезли на ярмарку производителей нашей продукции, которая будет интересна москвичам.