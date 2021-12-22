Лукашенко на встрече с активом в Гомеле: до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно в А1 задержали пресс-секретаря

Евгений Пустовой, СТВ: Опасность не только экономическая. Внутри страны радикальные атаки стали перманентными, но еще наглее и жестче. Накануне была обезврежена группа, можно сказать, террористов. Под прицелом – судьи, силовики, госслужащие, да и все белорусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем, каких они хотят перемен, знаем, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду. Будьте аккуратны при подборе кадров. Будьте очень аккуратны и осторожны. Потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно вот в А1 задержали пресс-секретаря (подробнее здесь). Центральной фигурой у них был. Брал данные и все это перебрасывал.

Слушайте, вот эти преступления. Якобы они втихую: где-то что-то написал, где-то БЧБ-шный флаг наклеил, еще что-то, значок… Террористические эти устремления. Вот приводили пример, что задержали мерзавцев, которые прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели (надо показывать людям), как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись.

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