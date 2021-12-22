Александр Лукашенко: гомельчане для меня больше чем свои люди, потому что больше всего меня здесь поддерживали

В регион Президент пообещал приехать накануне, назначая руководителем Гомельской области Ивана Крупко. Этим утром губернатора единогласно утвердили в должности на заседании областного Совета депутатов. Обращаясь к активу, глава государства подчеркнул, как много для страны и Президента лично значит эта земля. Гомельская область больше всех пострадала от последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Все эти годы в восстановление загрязненных земель вкладывалось немало усилий. Такой стратегии не только высшее, но и местное руководство должно держаться и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гомельчане для меня больше чем свои люди, потому что на всех президентских выборах, какая бы электоральная кампания ни была, больше всего меня здесь поддерживали люди. И я за это вам очень благодарен. Я всегда старался для гомельчан сделать все, что можно было. Я помню, первый раз сюда приехал в Чернобыльскую зону, чтобы увидеть, а что же такое за Чернобыль. Потому что на Чернобыле, на этой беде многие политику и карьеру свою сделали. Помните, тогда? Я поехал специально, чтобы посмотреть, как живут здесь люди. Этот край нельзя было потерять. Потому что Гомельщина еще с советских времен… Я после Гродно приезжал сюда учиться, как надо работать. Для меня Гомельская область что-то святое было.

Я все время ездил и ездил в эту Чернобыльскую зону, демонстрируя, что слишком политизирована эта проблема, нельзя потерять этот край, что мы здесь будем жить. И вы знаете, мы очень многое вместе с вами за это время сделали. Это не я один тут герой такой, нет. Вы просто поверили, и мы начали работать. И переломным моментом был визит мой в Лоев. На излучине реки небольшой городишко меня поразил, красавец. И как-то вот в памяти осталось: куда ни кинь – идет с коляской женщина. Молодые женщины с колясками, то есть люди остались, люди живут и рожают. Поэтому я прожил это время вместе с вами здесь, а, может быть, еще и сложней мне было. Поэтому мы не можем загубить Гомельскую область, мы ее не загубим, это исключено. Даже если все вы откажетесь от этой идеи восстановить мощь гомельской земли, мы пойдем с другими людьми, но мы должны восстановить Гомельщину. Это прекрасный край и лучшего уголка у нас нет. Это своеасаблівы, особенный край Беларуси. И мы его обязательно сохраним.