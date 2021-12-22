«Можно себе позволить средней белорусской семье». Сколько стоят услуги клининговой компании?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Сколько стоит убрать двухкомнатную квартиру?
Морис Польников, старший партнер клининговой компании:
Если мы берем формат генеральной уборки – а в клининге надо выбирать генеральную уборку, только так мы поймем вообще смысл, за что вы платите деньги – это, в среднем, стоит от 300 до 400 рублей.
Алена Родовская:
Скажем так, это можно себе позволить средней белорусской семье раз в полгода, наверное?
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Кто ваш среднестатистический клиент?
Морис Польников:
На самом деле и средние семьи позволяют. Но это делается разово для того, чтобы навести красоту и дальше уже поддерживать. Себя побаловать как-то, что-то себе приятное сделать.
Алена Родовская:
То есть вы будете чистить абсолютно все?
Морис Польников:
Входит в это абсолютно все поверхности – пол, плинтуса, розетки, радиаторы, стены. В ванной комнате моется вся плитка, швы, делается дезинфекция, противогрибковая обработка. По кухне то же самое.
Алена Родовская:
Окна моете?
Морис Польников:
Окна моются. Фактически квартира должна стать стерильной и просто благоухать свежесть, легкостью.
Алена Родовская:
А как часто нужно такие генеральные уборки проводить?
Морис Польников:
Это все зависит от семьи, насколько большое количество людей там проживает. Я, допустим, отец, у меня трое детей. Моей жене порой реально нужна помощь, потому что физически там три ребенка, муж, собака, два кота, крысы.
Алена Родовская:
У нее и так получается уборка каждый день, столько людей.
Морис Польников:
Я не хочу, чтобы моя жена к шести часам вечера, когда я пришел с работы, была уставшая, без сил. Я хочу, чтобы она улыбалась. Это нормально, с учетом, что итак объем работы большой по дому. Поэтому, в нашем случае, я стараюсь чаще поддерживать.
Алина Журкевич, семейный психолог:
Можно, я хочу добавить: вы озвучили такую сумму. Я заказываю клининг, пользуюсь. Вызываю раз в две недели клининговую компанию, потому что действительно как будто на них какая-то ответственность лежит за то, что происходит в моей квартире, а не просто уборщицу. Но я плачу от 50 до 60 рублей за квартиру.
Елена Кругликова:
Вот такие суммы я тоже слышала.
Морис Польников:
Давайте прокомментирую.
Алина Журкевич:
Потому что сказали, плитку мыть. Я уже услышала, что надо все драить, но это же не надо драить каждую неделю. Поэтому раз в полгода, может быть, действительно.
Алена Родовская:
У вас есть пакет, абонементы, которыми вы будете поддерживать?
Морис Польников:
Вы заказываете поддерживающую уборку – это нормально. Это формат легкой уборки: три-четыре часа профессиональной работы, где делается влажная уборка всех поверхностей. Ну и в целом поверхностям наводится марафет. Генеральная уборка делается раз в полгода, раз в год, и дальше – если человек может себе позволить, как вы – заказываете себе поддерживающую уборку раз в неделю, либо раз в две недели.
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