«Можно себе позволить средней белорусской семье». Сколько стоят услуги клининговой компании?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сколько стоит убрать двухкомнатную квартиру?

Морис Польников, старший партнер клининговой компании:

Если мы берем формат генеральной уборки – а в клининге надо выбирать генеральную уборку, только так мы поймем вообще смысл, за что вы платите деньги – это, в среднем, стоит от 300 до 400 рублей. Алена Родовская:

Скажем так, это можно себе позволить средней белорусской семье раз в полгода, наверное? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Кто ваш среднестатистический клиент? Морис Польников:

На самом деле и средние семьи позволяют. Но это делается разово для того, чтобы навести красоту и дальше уже поддерживать. Себя побаловать как-то, что-то себе приятное сделать. Алена Родовская:

То есть вы будете чистить абсолютно все? Морис Польников:

Входит в это абсолютно все поверхности – пол, плинтуса, розетки, радиаторы, стены. В ванной комнате моется вся плитка, швы, делается дезинфекция, противогрибковая обработка. По кухне то же самое.

Алена Родовская:

Окна моете? Морис Польников:

Окна моются. Фактически квартира должна стать стерильной и просто благоухать свежесть, легкостью. Алена Родовская:

А как часто нужно такие генеральные уборки проводить? Морис Польников:

Это все зависит от семьи, насколько большое количество людей там проживает. Я, допустим, отец, у меня трое детей. Моей жене порой реально нужна помощь, потому что физически там три ребенка, муж, собака, два кота, крысы. Алена Родовская:

У нее и так получается уборка каждый день, столько людей. Морис Польников:

Я не хочу, чтобы моя жена к шести часам вечера, когда я пришел с работы, была уставшая, без сил. Я хочу, чтобы она улыбалась. Это нормально, с учетом, что итак объем работы большой по дому. Поэтому, в нашем случае, я стараюсь чаще поддерживать.

Алина Журкевич, семейный психолог:

Можно, я хочу добавить: вы озвучили такую сумму. Я заказываю клининг, пользуюсь. Вызываю раз в две недели клининговую компанию, потому что действительно как будто на них какая-то ответственность лежит за то, что происходит в моей квартире, а не просто уборщицу. Но я плачу от 50 до 60 рублей за квартиру. Елена Кругликова:

Вот такие суммы я тоже слышала. Морис Польников:

Давайте прокомментирую. Алина Журкевич:

Потому что сказали, плитку мыть. Я уже услышала, что надо все драить, но это же не надо драить каждую неделю. Поэтому раз в полгода, может быть, действительно. Алена Родовская:

У вас есть пакет, абонементы, которыми вы будете поддерживать?