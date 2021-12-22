«Тебе бы я побоялась готовить». О женщинах и тонкостях профессии рассказал бренд-шеф рестопаба
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Готовите ли вы жене, девушке, для второй половинке своей? Готовы готовить дома, после того, как уже наготовились на работе?
Дмитрий Новицкий, бренд-шеф рестопаба:
Честно сказать, для меня приготовить – для всех, может, приготовить: вот это надо сделать, вот это – как человек, который уже работает в этом около 10 лет, для меня это вообще все просто. То есть у меня в голове сразу – надо сделать вот это и вот это. То есть для меня это параллельно делать, готовка занимает 20 минут.
Екатерина Забенько:
То есть у вашей будущей жены уже один критерий отпадает в вашем представлении – это необходимость готовить?
Дмитрий Новицкий:
Нет, не соглашусь с этим. Я всегда могу приготовить сам. Могу помочь, могу сделать все сам. Но гораздо лучше, приятнее, душевнее, когда ты приходишь…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И дома пахнет едой, тебя ждут.
Дмитрий Новицкий:
Да, это банальная забота.
Екатерина Забенько:
Это не про еду, про отношения, наверное?
Дмитрий Новицкий:
Да, это про отношения. То есть все вместе – это забота и внимание.
Екатерина Забенько:
Дмитрий, мне кажется, с вами будет сложно. Я представляю: приготовила, старалась – красивая, любит тебя – пересолила, недожарила. Надо было еще вот этого чуть-чуть добавить. Будет такое, как вы считаете? Я понимаю, что сложно говорить как-то в перспективе.
Дмитрий Новицкий:
Честно вам скажу, все так говорят. Я с кем ни общаюсь, мне говорят: «Тебе бы я побоялась готовить». Потому что я работаю в этом плане. Нет, естественно, я всегда подскажу, помогу, скажу, что не так. Мне не лень научить. Это же, наоборот, в мое благо. То есть я подскажу спокойно. Это делается без осуждения.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы будете относиться, если девушка иной раз скажет «давай мы закажем доставку еды на дом, сходим в ресторан?»
Алена Родовская:
А что тут такого? Мы же в современном мире.
Екатерина Забенько:
«Сейчас съезжу к себе в ресторан, приготовлю и привезу», – вот и вся доставка. Вот есть такие мужчины, я знаю, которые долго умалчивают о своем таланте вкусно готовить. По крайней мере, первый период, когда начинают жить с девушкой или выстраивать отношения? Вы сразу признаетесь, что я вкусно готовлю и со мной конкурировать в этом плане будет, конечно же, сложно, и готовься к тому, что я буду дегустировать перед тем, как прикоснуться к блюду?
Алена Родовская:
Представьте, у вас такая ситуация: девушка не знает род ваших занятий. Приходит к вам домой или вы к ней приезжаете, она вам готовит. Вы сразу признаетесь, что вы готовите в 100 раз лучше, либо будете наслаждаться этой заботой, вниманием, которое вам оказывает ваша избранница?
Дмитрий Новицкий:
Я бы не признался сразу.
Алена Родовская:
Нужно кайфануть, получить удовольствие от того, что кто-то заботится?
Дмитрий Новицкий:
Сразу же вернемся к теме того, что, если я бы признался, мне бы сказали: «Нет, мне страшно». И все, человек начинает теряться – где-то пересолит, что-то не доделает, не доготовит. А если я не говорю, то все окей!
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