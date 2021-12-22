Лукашенко в Гомеле: «Слушайте, я ужаснулся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?
Подробности в материале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если в земледелии севооборот можно скорректировать, то бичом животноводства стало хищение и зверское отношение к животным. Причем Президент озвучил факты круговой поруки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передали мне фотографии. Слушайте, я ужаснулся. Присаживайся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают полуживое животное, бычка или телочку. Она умирает, ползает по этим трупам. Они их там на какой-то бойне в гараже убивают, перерабатывают, везут в Россию. Слушайте, в России что, звери? И не факт, что все уходит в Россию. И это у вас расцвело пышно. Я позвал министра сельского хозяйства, ныне нашего губернатора в Гомеле, и говорю: «Иван Иванович, надо что-то делать». Он – молодец, он в животноводстве работал, он специалист. Мы начали говорить уже. Мы перепишем весь скот, возьмем на учет, потому что не было и учета нормального. Бардак сплошной в сельском хозяйстве. Он знает, что делать. Он уже начал это делать как министр сельского хозяйства.
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