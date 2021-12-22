Прямой эфир

Лукашенко в Гомеле: «Слушайте, я ужаснулся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают»

22 декабря 2021 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если в земледелии севооборот можно скорректировать, то бичом животноводства стало хищение и зверское отношение к животным. Причем Президент озвучил факты круговой поруки.

Лукашенко в Гомеле: «Слушайте, я ужаснулся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передали мне фотографии. Слушайте, я ужаснулся. Присаживайся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают полуживое животное, бычка или телочку. Она умирает, ползает по этим трупам. Они их там на какой-то бойне в гараже убивают, перерабатывают, везут в Россию. Слушайте, в России что, звери? И не факт, что все уходит в Россию. И это у вас расцвело пышно. Я позвал министра сельского хозяйства, ныне нашего губернатора в Гомеле, и говорю: «Иван Иванович, надо что-то делать». Он – молодец, он в животноводстве работал, он специалист. Мы начали говорить уже. Мы перепишем весь скот, возьмем на учет, потому что не было и учета нормального. Бардак сплошной в сельском хозяйстве. Он знает, что делать. Он уже начал это делать как министр сельского хозяйства.

Александр Лукашенко: гомельчане для меня больше чем свои люди, потому что больше всего меня здесь поддерживали – читайте здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Иван Крупко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: если мы из районных центров уберём производства, люди начнут уезжать, все будут стягиваться в Минск
22 декабря 2021 16:49

Лукашенко: если мы из районных центров уберём производства, люди начнут уезжать, все будут стягиваться в Минск

«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?
22 декабря 2021 16:37

«Следить за хозяйством – это нормально». Почему женщины устают от домашних обязанностей и как организовать быт?

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?
22 декабря 2021 16:35

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?