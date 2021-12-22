Лукашенко в Гомеле: «Слушайте, я ужаснулся. Дохлый этот скот, полуживой. На трупы животного бросают»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Если в земледелии севооборот можно скорректировать, то бичом животноводства стало хищение и зверское отношение к животным. Причем Президент озвучил факты круговой поруки.