Лукашенко: возьмите последнее событие с беглым польским солдатом. Их спаивали, и они убивали не только мигрантов, но и своих

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что было здесь сказано, – это то, что мы видим, это верхняя часть айсберга этого. Ситуация гораздо серьезнее. И тот, кто основательно занимается анализом этой ситуации внутри нашей страны и за пределами нашего государства, по отдельным элементам, я сейчас пример приведу, чтобы вы понимали, видят, что происходит вокруг нас. Возьмите последнее событие с этим беглым солдатом. Вы заметили, он рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг – мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, – волонтеров. Они их спаивали, потом заставляли специальные люди, никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты, как пограничники и представлялись, как пограничники польские. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб... Они их заставляли и принуждали. Зачем? Напоили – стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать. Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем – увидим. Пусть попробуют. Вот вам элемент. Вроде бы, скрытый. Но специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы.

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