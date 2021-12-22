Александр Лукашенко: мы перепишем весь скот, возьмём на учёт, потому что не было и учёта нормального, бардак сплошной в сельском хозяйстве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без губернаторов, без исполкомов областных мы не сможем управлять страной. Это ключевая должность в нашем государстве. Семь человек – они должны быть как кремень. Вице-премьер, Юрий Викторович, он мне сказал так – мы договорились с ним, он идет в Гомель, а я ему буду помогать всячески – и цитата: «Вся промышленность, лес – подключусь на всю катушку. И вот эта связка – я их обоих знаю – она сыграет свою роль». В ответ я сказал, что в Гомельской области предостаточно проблем. Предостаточно. И с вас мы начали зачищать в сельском хозяйстве, убирать весь этот бардак, который творится. Вы занялись этой работой по наведению порядка в животноводстве – падеж и так далее – и передали мне фотографии. Слушайте, я ужаснулся.

Я позвал министра сельского хозяйства, ныне нашего губернатора в Гомеле, и говорю: «Иван Иванович, надо что-то делать». Он молодец, он в животноводстве работал, он специалист. Мы начали говорить уже. Мы перепишем весь скот, возьмем на учет, потому что не было и учета нормального. В общем, бардак сплошной в сельском хозяйстве. Он знает, что делать. Он уже начал это делать как министр сельского хозяйства.

Я к чему? Юрий Викторович, Иван Иванович, вот правоохранители здесь сидят, наша система такова, я ее сам выстраивал, я сторонник того, чтобы правоохранительные органы во главе тут с прокуратурой (МВД, УКГБ, прокуратура, следователи) были независимы. Зависимы только от закона. И что получилось? У нас получилось так: вроде, в Гомельской области и работать не надо. Поэтому учтите – они все члены исполкома. Я их утверждаю как членов исполкома, и решения исполкома – закон для всех правоохранительных органов. Если вы, давая указания, нарушаете закон, они, конечно, немедленно доложат министру, министр проинформирует меня. Но правоохранительная система должна работать на Гомельскую область и на страну в целом. Я хочу, чтобы это услышали люди в погонах и вы это учли.