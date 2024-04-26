Азаренок о трагедии на ЧАЭС: в Украине все эти земли умерли, в Беларуси они возрождены!

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня 38-я годовщина трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, она стала страшным символом развала в принципе Советского Союза. Находится сам Чернобыль – это вот стык границы Беларуси, России и Украины, вот на берегу Днепра, это была самая современная по тем временам советская атомная электростанция. До сих пор спорят ученые, до сих пор спорят историки, что там случилось. Но что важно в нынешнем контексте. В Украине все эти земли умерли. В Украине все эти земли разрушены, зона отчуждения. В Беларуси они возрождены. Каждый год Батька там. Он даже когда-то сказал такую фразу: все б такие мужики были, как чернобыльские. У нас бы дети красивые рождались. Огромные территории получили заражение. Да, эта роза ветров пошла на нас. Все думали, она на Киев пойдет, а пошла на нас. И да, огромное это заражение. Пострадал белорусский народ. Зона отчуждения. Выезжали, деревни вымирали. Но пришел Лукашенко и сказал: здесь будет жизнь, здесь будет развитие и созидание. И мы там построили новые фермы, колхозы, поля. И получаем там урожай. И они нормальные, здоровые. А в это же время наша подлая мерзкая оппозиция... Она ни разу в Чернобыле не была. Они ходили по Минску с колоколом.

Олег Гайдукевич, депутат парламента, лидер ЛДПБ, делегат ВНС:

Я в 1996 году учился в Академии МВД, и вот первый раз я тогда столкнулся с нашей радикальной оппозицией. В то время как Президент каждый год посещал чернобыльские регионы, каждый месяц, день делал что-то для этой земли, и сегодня эта земля опять развивается, опять там живут люди, опять там урожаи, там где уже это можно делать, оппозиция каждый год кидала камни в милицию. Я стоял, курсант Академии, в 96-м году. Они шли с колоколами, впереди украинские националисты, дети которых потом осуществляли этот Майдан и жгли людей в Доме профсоюзов, переворачивали машины, и так каждый год. После них оставались только грязь, мусор, и приходилось работать коммунальным службам и нашей милицией. Вот после 2020 года мы это запретили. Посмотрите, и что? Да радуются белорусы, что теперь наконец-то 26-го числа нет этой мерзости на наших улицах. И дай бог, чтобы не было еще 30 лет вперед. Вместо того, чтобы взять метелки и пойти подмести хотя бы у своего подъезда. Не говорим уже о каких-то регионах. И эти люди хотели управлять страной. Вот если бы радикальная оппозиция когда-нибудь пришла к власти, у нас бы каждый день были вот эти хождения с колоколами сумасшедших. Там же ЛГБТ ходили. Чернобыльская катастрофа. У них там гомосеки ходили по улицам. Какое отношение к Чернобылю? И вот так всю страну превратили в цирк. И ходили бы с утра до вечера только вот с этими флажками, митингами и колоколами.

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