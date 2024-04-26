«По старинным рецептам». Почему стоит попробовать хлеб от ресторана отеля «Европа»?

Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В ресторане вашего отеля пекут хлеб? Может быть, используют какие-то старинные рецепты, добавки?
Дмитрий Куприянюк, директор КСУП «Отель «Европа»:
Мы изготавливаем по старинным рецептам, по индивидуальным заказам. Бывает, под какие-то особые случаи. Опять же, мы стараемся делать с той вековой историей именно так, как оно было. Поэтому это такой кропотливый труд, штучный товар, это не сделаешь на поток ежедневно для обеденного меню. Когда к нам гости приезжают из различных стран, какие-то достаточно серьезные банкеты или переговоры на самом высоком уровне, мы стараемся печь хлеб своими руками.
*На правах рекламы.
Один из флагманов развития туризма. Чем интересен отель «Европа» в Минске – подробнее здесь.