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«По старинным рецептам». Почему стоит попробовать хлеб от ресторана отеля «Европа»?

26 апреля 2024 16:55
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Бульба вареная, жареная, пюре, фри, бульба пай, драники, клецки, колдуны и компот. Согласно стереотипам, едва ли не все блюда в Беларуси готовятся из картофеля. Но это не так, национальная кухня намного разнообразнее. О наиболее прославленных блюдах, где их можно отведать и как приготовить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В ресторане вашего отеля пекут хлеб? Может быть, используют какие-то старинные рецепты, добавки?

«По старинным рецептам». Почему стоит попробовать хлеб от ресторана отеля «Европа»?-1

Дмитрий Куприянюк, директор КСУП «Отель «Европа»:
Мы изготавливаем по старинным рецептам, по индивидуальным заказам. Бывает, под какие-то особые случаи. Опять же, мы стараемся делать с той вековой историей именно так, как оно было. Поэтому это такой кропотливый труд, штучный товар, это не сделаешь на поток ежедневно для обеденного меню. Когда к нам гости приезжают из различных стран, какие-то достаточно серьезные банкеты или переговоры на самом высоком уровне, мы стараемся печь хлеб своими руками.

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# Реклама # общество # Наталья Надольская # Дмитрий Куприянюк

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