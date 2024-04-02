Лукашенко на стеклозаводе в Гродно: у наших людей есть всё – не хватает чуда!

Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Здоровье экономическое и наше с вами, как в стекле, отражает и этот проект. Гродненский стеклозавод – предприятие со столетней историей – переживает свою весну развития. В 2020 году было дано распоряжение Президента создать новое производство по выпуску стеклянной тары. Выполнили.

Юрий Скрипко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Белорусская стекольная компания»:

Здесь использована система электрического подогрева. С учетом атомной станции это очень актуально. И когда нам надо будет еще добавить 10-15 %, спрос будет, у нас есть такая возможность. Или перекрасить, бесцветные бутылки делать. Так мы теряем две недели в одну сторону и в другую, а тут будем терять несколько дней, 2-3 дня.

Современный комплекс задний выглядит респектабельно, внутри инновационные, энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии. Сверхзадача проекта – увеличить выпуск продукции на 60 %. На проектную мощность производство вышло в октябре 2023 года. В 2024 году планируют произвести полмиллиарда единиц тары.

Денис Юрченко, генеральный директор Гродненского стеклозавода:

Все самое лучшее, что было в последнее время, мы это смогли получить, мы это смогли привезти, мы это смогли установить – и это заработало. И вот уже на протяжении больше чем полугода завод продолжает работать, продолжает выпускать тару. Поэтому вот, наверное, то, что, скажем, то, что вся команда Гродненского стеклозавода, то, о чем мечтала давно, то, что поддержал Президент своим распоряжением, вот мы это воплотили в жизнь, то, о чем, собственно говоря, сегодня и докладывали Президенту.

В стране есть стекольный холдинг. Одно из четырех предприятий – Гродненский стеклозавод. Эта производственная площадка «Аульс» – флагман. Создана за 2,5 года. Кстати, за это время подобных предприятий нигде в Европе не построили. Само производство было создано по инициативе главы государства. Сегодня руководитель холдинга предлагает Президенту реализовать еще один проект – 15 тысяч тонн невостребованных стеклоотходов можно переработать в пеноблоки.

– Стеклобой. Это вот у нас природных не наградил, но вот это лежит у нас под ногами. Вы об этом не раз уже говорили.

– Это беда. Нам надо это использовать.

– Когда делают «Белресурсы», обрабатывают стеклобой, у них образуются отходы тоже. Когда отходы обрабатываются, еще одни отходы образуются. Это отсев. Мелкая фракция. Либо свалка, либо есть вот такая идея, в мире такая практика есть – вспенить.

– Есть смысл их прессовать и делать?

– Они уйдут в 90 тысяч кубов вот этого материала.

Главный показатель эффективности проекта – чистая прибыль. В 2021 году она составляла мизерную сумму, после запятой, в 2023-м – 10 миллионов рублей. Изначально строили под потребности пивоваренной отрасли. Но пока на пивзаводах процесс переориентации на новую более экологическую тару идет. Гродненские стекольщики закрывают потребности страны. 20 % идет на экспорт. А с учетом экологических трендов производство будут расширять. Юрий Скрипко:

Этот составной цех может обеспечить двойную мощность печи. Удвоить, если мощность, тут ничего делать не надо. Вот такое было сразу притянуто на перспективу решение. Главный посыл Президента – собирать не только камни. Смотреть под ноги. Зарабатывать можно на том, что лежит под ногами или на поверхности. Вот она – идеология белорусского чуда. Это и про машину для стеклодувов, и, вообще, об отношении к делу и людям.