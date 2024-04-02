Во Дворце Республики прошёл праздничный концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России

Во Дворце Республики в честь Дня единения народов Беларуси и России проходит торжественное собрание и праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто собрались для того, чтобы отметить праздник, уверены: благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству в народах наших стран живет уверенность в благополучном будущем. Вместе мы не только выстоим в условиях геополитической турбулентности, но и станем еще сильнее.

Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы подчеркиваем, что мы не просто вместе, а укрепляем наше единство, наши союзнические отношения. Самое главное – мы практически реализовали 28 отраслевых союзных программ. Здесь была проделана огромная работа правительствами двух стран и парламентами Беларуси и России.

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы России:

Перспективы блестящие у нашего союза. На самом деле, наш союз Беларуси и России развивается. И благодаря отношениям Президента России и Президента Беларуси он сегодня крепок как никогда. Я уверен, что нам всем, работая над этими союзническими отношениями, удастся передать эту близость следующим поколениям.

Во Дворец Республики приглашены представители органов власти и общественные деятели двух стран. В программе этого вечера – лучшие концертные номера национальных коллективов и народных артистов Союзного государства.