Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?

Самый восточный регион Беларуси на ВДНХ. Экспозиция Могилевской области привлекает внимание сотен посетителей. Ежедневно в белорусский павильон наведываются до 6 000 гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про Могилев наши соседи знают немало. С этим городом связана судьба сразу нескольких российских правителей. Так, по одной из версий, именно в Могилеве Петр I встретил свою будущую супругу – Марту Скавронскую, которая позже стала российской императрицей Екатериной I.

Больше чем полгода последний российский император жил в Могилеве: в годы Первой мировой здесь находилась Ставка главнокомандующего. Центральная экспозиция посвящена Великой Отечественной – она приурочена к 80-летию освобождения Беларуси. Рассказывает выставка и про современность. На стендах представлены возможности медицинского туризма, ключевые культурные объекты региона.

Александра Сергейченко, специалист по туризму туристического информационного центра «Регион Могилев»‎:

Это мемориальный комплекс «Буйничское поле». Он был открыт в 1995 году. На этом месте в июле 1941 года случился крупный бой, в ходе которого советские войска, защитники нашего города, уничтожили 39 немецких танков.

Еще один яркий блок выставки – народные ремесла Могилевщины. В воздухе кружатся пауки-обереги из соломки, которые можно сделать своими руками: в павильоне проходят мастер-классы по соломоплетению, есть гончарный круг и ткацкий станок.

Я из Ирана, просто зашла в белорусский павильон. До этого почти ничего не знала про Беларусь, но здесь очень понравилось.