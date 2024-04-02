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Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?

02 апреля 2024 18:59
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Самый восточный регион Беларуси на ВДНХ. Экспозиция Могилевской области привлекает внимание сотен посетителей. Ежедневно в белорусский павильон наведываются до 6 000 гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про Могилев наши соседи знают немало. С этим городом связана судьба сразу нескольких российских правителей. Так, по одной из версий, именно в Могилеве Петр I встретил свою будущую супругу – Марту Скавронскую, которая позже стала российской императрицей Екатериной I.

Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?-1

Больше чем полгода последний российский император жил в Могилеве: в годы Первой мировой здесь находилась Ставка главнокомандующего. Центральная экспозиция посвящена Великой Отечественной – она приурочена к 80-летию освобождения Беларуси. Рассказывает выставка и про современность. На стендах представлены возможности медицинского туризма, ключевые культурные объекты региона.

Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?-4

Александра Сергейченко, специалист по туризму туристического информационного центра «Регион Могилев»‎:
Это мемориальный комплекс «Буйничское поле». Он был открыт в 1995 году. На этом месте в июле 1941 года случился крупный бой, в ходе которого советские войска, защитники нашего города, уничтожили 39 немецких танков.

Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?-7

Еще один яркий блок выставки – народные ремесла Могилевщины. В воздухе кружатся пауки-обереги из соломки, которые можно сделать своими руками: в павильоне проходят мастер-классы по соломоплетению, есть гончарный круг и ткацкий станок.

Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?-10

Я из Ирана, просто зашла в белорусский павильон. До этого почти ничего не знала про Беларусь, но здесь очень понравилось.

Ежедневно посещают до 6 тыс. человек. Как проходят Дни Могилёвской области в ВДНХ?-13

Могилев – уже четвертый регион Беларуси, с которым знакомятся москвичи и гости российской столицы. В конце апреля свои богатства на ВДНХ привезет Гомельщина. Во второй половине мая всех желающих будет приветствовать центральный регион, а затем – Минск. Свои достижения Белорусская столица привезет в Москву к 3 Июля.

# Беларусь-Россия # общество

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