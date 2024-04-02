Лукашенко: у меня двойного дна нет в политике – будет так, как выгодно нашим людям

Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Не разбрасывать камни – посыл Президента для всех. Ведь даже в камнях на поле экономия ресурсов. Видеть эти резервы, ответственнее относиться к своему делу. Особенно сейчас. Когда вокруг нелегко. Но все это детали. Главное – не потерять чувство Родины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо своего держаться, своей земли, своих корней. Даже я как человек то ли слабо верующий, то ли еще что-то, я одинаково отношусь, что католики, что православные. Главное, храм есть. Хочешь – иди в костел, хочешь – иди в эту церковь. Иди, молись, никто ж тебе не мешает. Но только надо ценить свою землю. Свое надо ценить, чтобы потом не проситься обратно. Вы не переживайте. Будет так, как я говорю. У меня двойного дна нет в политике. Будет так, как будет выгодно нашим людям. От Гродно до Орши, где я родился.

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