Азарёнок: День единения народов Беларуси и России – за этим стоит вся наша жизнь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Лукашенко в Гродно, а также поговорим о союзном единстве Беларуси и России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

С праздником! Надеюсь, у вас праздничное настроение. Сегодня День единения народов России и Беларуси. 2 апреля 1996 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Затем он был подписан вновь в более широком формате в 1999 году.

Вот есть у меня ощущение, что последние лет 15, наверное, ну как-то вот эта дата, она и на дневниках у школьников есть, и в календаре красным обведена, но вот мне кажется, до 2022 года и у нас до 2020 значимость этой даты, этого союза и той политики, которую проводил наш Президент в отношениях с Россией, мне кажется, не совсем осознается и нашими гражданами, и нашей молодежью. Почему? Подписали договор и так далее. Сколько за этим стоит – понятно: и экономика, и производство, и финансы, и, в принципе, вся наша жизнь. Но мы видим сейчас, какие геополитические изломы и как был прав наш Президент тогда. А иначе сейчас понятно, мы бы сейчас не больницы копали бы, а окопы, как сказал сегодня глава государства в Гродно.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно верно. Но здесь почему так происходит? Есть и объективные, и субъективные факторы, влияющие на восприятие этой даты, этого праздника. Я имею в виду то, что действительно, может быть, мы не так относились к этому серьезно – общество в целом. Я имею в виду не те, кто профессионально занимается политикой, государственным строительством или Союзным государством, а в целом люди.

И, конечно, сегодня, в период этой ожесточенной геополитической борьбы произошла переоценка ценностей, в том числе и тех решений, которые принимались руководством наших государств в контексте строительства Союзного государства. И мы сегодня видим, что действительно это дает взаимовыгодный эффект двум народам. Конкретно каждый из нас может на себе прочувствовать, каждый житель Беларуси, России, вот эти плюсы, так скажем, жизни в Союзном государстве.

Естественно, и исключительно никаким образом не влияя на потери суверенитета и независимости. И в то же время мы понимаем с вами и помним, что в истории Союзного государства с момента его создания были разные периоды в истории. Были разные, так скажем, в том числе и конфликтные ситуации.

Григорий Азаренок:

Да, враги у него были с самого начала.

Сергей Клишевич:

Мы помним, как в России некоторые либеральные олигархи и им подконтрольные люди все подбрасывали темы по поводу вхождения в состав Беларуси в Россию; по поводу того, что давайте вы нам тут сейчас все за бесценок продавайте, а мы вам газ тогда подешевше сделаем.

И мы помним, это тоже было в истории. Это тоже, естественно, отразилось на восприятии нашим обществом этой даты. Но сегодня все это, слава богу, позади. Время, история расставила все на свои места. И действительно, вы правы. Еще раз мы убедились, скажем, стопроцентно в том, что это были действительно правильные решения. Причем Президент наш посоветовался с народом. Мы помним референдум с вами.

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