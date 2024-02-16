Диверсанты СБУ признались, как готовили теракт в Лельчицах – видео с допроса

Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. В результате поисковых мероприятий отдельные из них были задержаны. О ситуации незамедлительно доложили Президенту. Тут же была развернута контртеррористическая операция, в ходе проведения которой в приграничье задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы.
Саперы показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS (подробности).
Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ. Старший Кабарчук по кличке Батлер в прошлом сотрудник погранслужбы «незалэжной». После увольнения стал заниматься контрабандой вместе с Батлерами младшими.
Сергей Кабарчук, диверсант СБУ:
Он сказал: пойдет человек.
– Проведет, как надо, да?
– Да.
– Деньги предлагал вам?
– Естественно, предлагал.
– Сколько?
– 1 500-2 000 долларов.
– И плюс освобождение от уголовной ответственности?
– Да.
– Сколько у вас было рюкзаков с собой?
– Четыре рюкзака.
– Куда сказали нести рюкзаки?
– На белорусскую сторону, там закопать.
Стало известно, что в составе ДРГ есть белорус. Житель Бреста Виталий Власюк. От силовиков он скрывался в лесу.
Все диверсанты помещены в СИЗО КГБ и уже дают признательные показания. В ходе допросов выяснилось, что взрывные устройства предназначались для совершения терактов на территории Союзного государства.
Исходя из чего вы пришли к выводу, что там может быть взрывчатка?
Павел Кабарчук, диверсант СБУ:
Это же видно по хлопцам, что спецслужбы, что они в этом заинтересованы. Смысл такой был, что вы занесите, сделайте, а там я приеду, заберут и увезут.
– А ты это как воспринимал?
– Я воспринимал в том, что его заберут и увезут из Беларуси вообще.
– Увезут куда?
– Я думаю, что в Россию. А куда они еще могли увезти?..
КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления (читайте далее).