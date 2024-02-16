Диверсанты СБУ признались, как готовили теракт в Лельчицах – видео с допроса

Задержание диверсантов СБУ на границе с Украиной, о чем на собрании Белкоопсоюза рассказал глава государства. Имена задержанных, а также подробности спецоперации раскрыл Комитет госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно, что в ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе пограничники зафиксировали нарушение группой граждан границы Беларуси со стороны Украины. В результате поисковых мероприятий отдельные из них были задержаны. О ситуации незамедлительно доложили Президенту. Тут же была развернута контртеррористическая операция, в ходе проведения которой в приграничье задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы. Саперы показали содержимое рюкзаков украинских террористов – там взрывчатка, детонаторы и GPS (подробности). Среди них – граждане Украины, жители деревни Старая Выжевка Волынской области Сергей и Павел Кабарчуки. Отец и сын – агенты СБУ. Старший Кабарчук по кличке Батлер в прошлом сотрудник погранслужбы «незалэжной». После увольнения стал заниматься контрабандой вместе с Батлерами младшими.

Сергей Кабарчук, диверсант СБУ:

Он сказал: пойдет человек.

– Проведет, как надо, да?

– Да.

– Деньги предлагал вам?

– Естественно, предлагал.

– Сколько?

– 1 500-2 000 долларов.

– И плюс освобождение от уголовной ответственности?

– Да.

– Сколько у вас было рюкзаков с собой?

– Четыре рюкзака.

– Куда сказали нести рюкзаки?

– На белорусскую сторону, там закопать.

Стало известно, что в составе ДРГ есть белорус. Житель Бреста Виталий Власюк. От силовиков он скрывался в лесу. Все диверсанты помещены в СИЗО КГБ и уже дают признательные показания. В ходе допросов выяснилось, что взрывные устройства предназначались для совершения терактов на территории Союзного государства. Исходя из чего вы пришли к выводу, что там может быть взрывчатка?