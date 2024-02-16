Президент разобрал бухгалтерию Белкоопсоюза: «Чистый убыток в размере 6,6 млн рублей!»

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо маркетингового креатива и изобретательности, демонстрируют чудеса бухгалтерского. Глава государства разобрал, из чего складывается бумажная прибыль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить, чтобы в вашей дальнейшей работе не было никакого очковтирательства. Иначе пеняйте сами на себя. По итогам 2023 года вы вывели себе по бухгалтерии чистую прибыль в размере аж 800 тысяч рублей. Неплохо, может быть, для Белкоопсоюза. Но только на первый взгляд. Если внимательно изучить документы, становится ясно: все дело в том, что для такого приятного бухгалтерского баланса вы себе в плюс записали получение предприятием «Белкоопмех» дотаций из бюджета на приобретение пушных зверей и передачу ваших накопленных долгов Агентству по управлению активами. Помогали мы вам таким образом. Вы посчитали, что вы заработали эти деньги. А по факту за январь-ноябрь 2023 года получен чистый убыток в размере 6,6 миллиона рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Вот ваша экономика!
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