Президент разобрал бухгалтерию Белкоопсоюза: «Чистый убыток в размере 6,6 млн рублей!»

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо маркетингового креатива и изобретательности, демонстрируют чудеса бухгалтерского. Глава государства разобрал, из чего складывается бумажная прибыль.