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В Копыльском районе освоено свыше 188 млн рублей за 2023 год, реализовано 11 инвестпроектов

16 февраля 2024 18:00
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Новости Беларуси. Минская область остается лидером в стране по привлечению инвестиций. Только в 2023-м в Копыльском районе освоено свыше 188 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе освоено свыше 188 млн рублей за 2023 год, реализовано 11 инвестпроектов-1

Было реализовано 11 инвестпроектов, три из них в рамках программы «Один район – один проект»: завод по выращиванию индейки, новые производства в лесхозе и выпуск сухого молока. Благодаря инициативам в городе созданы рабочие места и наблюдается рост заработной платы.

В Копыльском районе освоено свыше 188 млн рублей за 2023 год, реализовано 11 инвестпроектов-4

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
В 2023 году работа Копыльского районного исполнительного комитета, да и всех предприятий в целом района была направлена на обеспечение стабильной работы реального сектора экономики с целью дальнейшего ускоренного развития экономики, ну и, конечно, повышения благосостояния жителей нашего региона. На высоком уровне сложились показатели по росту инвестиций в основной капитал – они составили 123,2 % при годовом задании 101 %.

В Копыльском районе было введено более 8 тысяч квадратных метров жилья, что на 16 % больше, чем в 2022 году.

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Светлана Малиновская

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