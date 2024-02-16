В Копыльском районе освоено свыше 188 млн рублей за 2023 год, реализовано 11 инвестпроектов

Новости Беларуси. Минская область остается лидером в стране по привлечению инвестиций. Только в 2023-м в Копыльском районе освоено свыше 188 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Было реализовано 11 инвестпроектов, три из них в рамках программы «Один район – один проект»: завод по выращиванию индейки, новые производства в лесхозе и выпуск сухого молока. Благодаря инициативам в городе созданы рабочие места и наблюдается рост заработной платы.

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

В 2023 году работа Копыльского районного исполнительного комитета, да и всех предприятий в целом района была направлена на обеспечение стабильной работы реального сектора экономики с целью дальнейшего ускоренного развития экономики, ну и, конечно, повышения благосостояния жителей нашего региона. На высоком уровне сложились показатели по росту инвестиций в основной капитал – они составили 123,2 % при годовом задании 101 %.

В Копыльском районе было введено более 8 тысяч квадратных метров жилья, что на 16 % больше, чем в 2022 году.