Лукашенко на селекторном совещании: зерно сегодня не выхватим – будет беда
Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральными темами селекторного совещания стали текущая уборочная, а также преодоление последствий накрывшего страну грозового фронта. По двум направлениям у Президента были вопросы и замечания. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к урагану службы оказались готовы не в полной мере, не хватило организованности. Реакция на подобного рода катаклизмы должна быть по-военному четкой и эффективной. Подобный подход должен быть и у аграриев. Переоценить важность продовольственной безопасности невозможно, особенно, когда голод охватывает все больше стран.
По итогам селекторного совещания у главы государства наш следующий репортаж.
Селекторные совещания по вопросам уборочной – традиция ежегодная. Это возможность уже на старте оценить выстроенную систему работы и ее эффективность в условиях нынешнего года. Забегая вперед, они специфические. Однако Президент собирает совещание не критики ради, но чтобы выявить недостатки и оперативно их устранить. Потому самый частый вопрос Александра Лукашенко к губернаторам:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие вопросы есть к центру?
Как показало совещание, больших проблем нет, но нужна организованность. Ее обеспечат в том числе уполномоченные, которых глава государства направил в регионы. Конечно, в центре внимания ответственных не только вопросы уборочной, но и работа по устранению последствий шторма, который накрыл страну 13 и 14 июля.
Александр Лукашенко:
По большому счету я не могу предъявить претензии, что кто-то там отлынивает от работы, кто-то плохо работает и так далее. Машина эта работает, но сбои есть, есть недостатки, недочеты определенные – ну не готовы мы к такой жесткой работе, как произошло с этим ураганом. Я всегда вас прошу, сравнивайте это с военными действиями, но, слава богу, без стрельбы. Это хорошая для нас тренировка. Поэтому сделаем все соответствующие выводы. Что касается уборочной кампании, не забывайте, мы говорим о зерне и это правильно. Потому что зерно сегодня не выхватим – будет беда.
Читайте также:
Лукашенко о воровстве в сельском хозяйстве: «Отрубите руки тем, кто это делает!»
«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана
Лукашенко – чиновникам: спокойно в этом году не будет – мы сдаем экзамен белорусскому народу