Лукашенко на селекторном совещании: зерно сегодня не выхватим – будет беда

Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа по выполнению поручений главы государства, которые Александр Лукашенко озвучил накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральными темами селекторного совещания стали текущая уборочная, а также преодоление последствий накрывшего страну грозового фронта. По двум направлениям у Президента были вопросы и замечания. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к урагану службы оказались готовы не в полной мере, не хватило организованности. Реакция на подобного рода катаклизмы должна быть по-военному четкой и эффективной. Подобный подход должен быть и у аграриев. Переоценить важность продовольственной безопасности невозможно, особенно, когда голод охватывает все больше стран.