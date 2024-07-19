Лукашенко – чиновникам: спокойно в этом году не будет – мы сдаём экзамен белорусскому народу

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надзорные органы продолжат работу. Тем не менее преступлением Александр Лукашенко назвал и неготовность техники, а также зерносушильных комплексов к работе. Это прямая угроза продовольственной ситуации в стране и, как результат, национальной безопасности. Более того, сельское хозяйство в Беларуси – это не частное дело. Вложены и продолжают вкладываться до сих пор огромные суммы. Государство вправе требовать отдачу и спрос с руководителей будет серьезный. От Президента, но также от народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужики, помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен. Кто бы там ни был потом Президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает.

Президент напомнил, что 2024 год в стране объявлен Годом качества. Это касается всех сфер жизни, уборочной кампании в том числе. Критических проблем в этом деле нет – подчеркнул Александр Лукашенко, просто нужна организация. Уже сегодня-завтра на места направятся уполномоченные главы государства и помогут устранить оставшиеся недочеты.

Подробности селекторного совещания – в большом репортаже вечерних новостей.

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