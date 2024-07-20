В Москве дождливо, в Мадриде до +37 и солнце. Погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду и кратковременные осадки. Воздух в Париже прогреется до 27 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит солнечно. В Вене жаркая погода продолжится, на этот раз столбик поднимется до +32 °С. Не отстает и Рим, где выходной жители проведут безоблачно. Чего нельзя сказать о температурном фоне. В столице будет зафиксирована экстремальная жара с отметкой в 36 градусов днем. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там температура еще выше – она составит 37 градусов со знаком плюс.
А вот в Болгарии на этот раз не обойдется без погодных контрастов. В столице дождь с грозой и до +28 °С в дневные часы. Малооблачно будет в турецкой столице. В Анкаре градус сохранится на прежней отметке в 33 градуса днем. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там температура воздуха составит 36 градусов.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге жара утихнет. День будет малооблачным, однако дополненным небольшими осадками. До 23 градусов в дневное время суток. +25 °С в Вильнюсе. В столице ясно и без осадков. В Варшаве также дожди не предвидятся. Воздух прогреется до +29 °С. Преимущественно ясно и 27 со знаком плюс в Киеве. В Москве столбик достигнет отметки в 25 градусов. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Однако общую картину дополнят дожди. Причем как днем, так и в ночные часы.
Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары.