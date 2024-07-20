На базе оздоровительного центра инвалиды-колясочники учатся стрельбе из лука

Работают трицепсы и бицепсы, мышцы спины и груди. Стрельба из лука учит быть терпеливее и выносливее. Ей может заниматься каждый и в том числе люди с инвалидностью.

На базе Фрунзенского оздоровительного центра функционирует кружок, где инвалиды-колясочники метко попадают в цель и улучшают свою координацию.

Павел Герасимчик, второй тренер по стрельбе из лука Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра:

У нас образовалось такое отделение в 12 человек. И начали тренироваться 3-4 раза в неделю, то есть в зависимости от нагрузки. У нас 4 девочки и 8 мальчиков. Знаете, сразу загорелись ребята, очень заинтересовались, но немножко специфический вид спорта, немножко совсем другое, статическая больше нагрузка, непривычно, но вот втянулись.