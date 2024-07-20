Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение выступить на Играх в Париже

Приглашение от Международного олимпийского комитета на главный старт четырехлетия получил борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Приглашение от Международного олимпийского комитета на главный старт четырехлетия получил борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он выступит в весовой категории до 74 килограммов. На минувших Играх в Токио представитель вольного стиля стал обладателем серебряной медали. В нынешнем сезоне Кадимагомедов также занял второе место на чемпионате Европы.
Таким образом, в Париже выступят 17 наших атлетов в 10 видах спорта.