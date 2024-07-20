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Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение выступить на Играх в Париже

20 июля 2024 15:23
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Приглашение от Международного олимпийского комитета на главный старт четырехлетия получил борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение выступить на Играх в Париже-1

Он выступит в весовой категории до 74 килограммов. На минувших Играх в Токио представитель вольного стиля стал обладателем серебряной медали. В нынешнем сезоне Кадимагомедов также занял второе место на чемпионате Европы.
Таким образом, в Париже выступят 17 наших атлетов в 10 видах спорта.

# Борьба # общество # Магомедхабиб Кадимагомедов

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