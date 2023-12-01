Лукашенко на саммите в Дубае: зелёная повестка бессмысленна в условиях конфронтации!

Президент Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата призвал страны не «высказывать озабоченности», а действовать для решения вопросов климатической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко также дал понять, что зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации, и проинформировал мировую общественность, что делает Беларусь для экологического благополучия планеты. По количеству VIP-персон на метр квадратный, пожалуй, побиты все рекорды. Белорусский лидер как до начала саммита высокого уровня, так и после него провел ряд двусторонних встреч и переговоров. Съемочная группа СТВ работает в Объединенных Арабских Эмиратах. Последние новости – в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Параллельно тому, как солнце поднималось и раскалялось над Дубаем, павильон «Аль Васл» менял свои очертания, становясь тем самым комфортным местом встречи собравшихся на высшем уровне обсудить недопущение дальнейшего глобального потепления и разрушения климата.

В конференции принимали участие представители 190 стран мира. Оцените масштаб! Более сотни представлены на высшем уровне. Восемь десятков лидеров 1 декабря лично встречали президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и генсек ООН (под патронатом Организации и проходит конференция). На каждого лидера буквально по минуте, но это возможность обменяться парой слов. Александр Лукашенко обменивается с коллегой еще и теплыми объятиями. Пожимает руку Гутерришу. После протокольное фото между встречающими: заметно, чьи позиции нам ближе.

Дальше будет сказано чуть больше. В ожидании фэмили-фото Александр Лукашенко провел ряд переговоров на ногах, организовав мини-саммит. Проще всего с теми, с кем говорим на одном языке.

Чуть сложнее, но для заинтересованных, как известно, препятствий нет, с главами стран дальней дуги. Зимбабве, Конго, Экваториальная Гвинея. Здесь все. Таким составом на Генассамблею ООН даже не приезжают. А на конференцию прибыли. Значит, есть потребность в диалоге.

Где бы еще их можно было увидеть вместе после того, что нагородили в мире? Только на протокольном фото. Александр Лукашенко ответственно свое место занял одним из первых, по соседству с Реджепом Эрдоганом. Но были и опоздавшие. Короля Британии, например, ждали, хотя, казалось, даже успели уже щелкнуть затворы.

Путь на церемонию открытия – тоже возможность пообщаться. Глава государства всю дорогу проговорил с Александром Вучичем. Судя по кадрам, обсуждали масштабы накопившихся проблем. Пару недель назад президент весьма доходчиво высказался об отношениях с Сербией во время вручения верительных грамот в Минске. Подробности.

А вот что нам рассказал о сегодняшнем разговоре с Александром Лукашенко Александр Вучич. Читайте здесь. К слову, русский он тоже хорошо знает, так что общий язык не потерян. Но все же основная тема, ради которой собрались, – это вопросы изменения климата, связанные в том числе с выбросами парниковых газов. Очевидно, что прежние договоренности не будут выполнены, потому на нынешнем саммите стоит задача скорректировать план до реалистичного. Одна из тем – предоставление богатыми странами помощи бедным, с которой они могли бы преодолевать последствия климатических изменений. Подробности. Генсек ООН заявил, что определенные проблемы смогут решить только глобальные лидеры, которые собрались в этом зале. От себя добавим, что наверняка собравшимся под силу решить не только климатические проблемы, было бы желание, но об этом в зеленом зале речи не шло.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Ваше превосходительство, климатический вызов – это не просто лишь еще один вопрос в вашем почтовом ящике, на который нужно обратить внимание. Защита климата – это наивысший экзамен для лидерства по всему миру. Я хотел бы призвать вас к тому, чтобы быть лидерами. Судьба человечества зависит от этого баланса. Эта конференция сторон должна оставить свой след, она должна изменить правила игры. Эта конференция сторон должна обновить нашу надежду в будущее.