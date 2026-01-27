Ущерб от снежного шторма в США может превысить 110 млрд долларов

Непогода в США, помимо транспортных проблем, нанесла серьезный удар по бюджету. Только по предварительным оценкам, ущерб от стихии может составить 115 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако, по мнению финансистов, эта цифра может многократно возрасти, так как мощнейший в истории снежный шторм продолжает бушевать. Стихия затронула более 200 миллионов человек по всей стране: многие аэропорты закрыты, тысячи рейсов отменены или задержаны.

Из-за обледенения линий электропередачи свыше миллиона потребителей остались без электроснабжения. В 24 штатах объявлен режим ЧС. Количество жертв возросло до 34 человек. На устранение последствий непогоды задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США.