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Арина Соболенко пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

27 января 2026 12:27
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Арина Соболенко прошла в полуфинал в первом в сезоне теннисном турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/4 лидеру рейтинга противостояла 27-я ракетка мира, 19-летняя американка Ива Йович. Упорной борьбы не получилось. В стартовом сете наша теннисистка была сильнее – 6:3, а во второй партии не отдала сопернице ни одного гейма – 6:0.

Матч продолжался полтора часа. Следующей соперницей Соболенко станет Элина Свитолина из Украины, которая 27 января неожиданно легко победила американку Гауфф – 6:1.6:2.

Арина Соболенко пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Она серьезно проверила меня в последних двух раундах: Йович – невероятный игрок. Матч был очень тяжелым. Несмотря на счет, на самом деле все было совсем не просто. Ива показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада этой победе.

Сегодня на корте была настоящая битва! Больше всего мне помогает постоянная включенность в игру, умение не терять фокус, концентрироваться исключительно на том, что зависит от меня. Именно это и привело меня к такому уровню постоянства.

Напомним, Арина Соболенко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Белоруске не было равных в 2023 и 2024 годах. В прошлом сезоне Соболенко дошла до финала, где уступила американке Мэдисон Киз. Соревнования в Мельбурне продлятся до 1 февраля.

# Арина Соболенко # Теннис

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