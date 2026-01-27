Власти Латвии отбирают земли у жителей приграничья для строительства Балтийской линии обороны

Власти Латвии готовы воевать даже не с мнимым врагом, а с собственными гражданами. Правительство начало наступление на личную собственность людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители приграничных с Беларусью и Россией районов стали получать уведомления о конфискации земель. Около 2 тысяч гектаров необходимы для строительства Балтийской линии обороны. Ее создают совместно с Литвой и Эстонией.