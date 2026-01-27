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Власти Латвии отбирают земли у жителей приграничья для строительства Балтийской линии обороны

27 января 2026 12:08
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Власти Латвии готовы воевать даже не с мнимым врагом, а с собственными гражданами. Правительство начало наступление на личную собственность людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители приграничных с Беларусью и Россией районов стали получать уведомления о конфискации земель. Около 2 тысяч гектаров необходимы для строительства Балтийской линии обороны. Ее создают совместно с Литвой и Эстонией. 

Власти Латвии отбирают земли у жителей приграничья для строительства Балтийской линии обороны-2

Уже изъяли около 400 земельных участков, общей площадью 350 гектаров. Из них 77 % – частная собственность. И это только начало. Всего, по данным СМИ, своей земли могут лишиться более полутора тысяч граждан. Получат ли они компенсацию – неизвестно.

Так называемая Балтийская линия обороны – это цепь военных укреплений, проходящая по территории Латвии, Литвы и Эстонии. Завершить ее возведение планируют к 2028 году. На строительство потратят более 300 миллионов евро. 

# Латвия # Международная политика

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