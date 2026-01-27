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Макрон хочет запретить соцсети для подростков младше 15 лет уже в сентябре

27 января 2026 11:36
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Макрон хочет запретить соцсети для подростков младше 15 лет уже в сентябре-0

Во Франции готовится законопроект о запрете использования социальных сетей для подростков младше 15 лет, который может начать действовать уже в следующем учебном году. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициативу рассмотрят по ускоренной процедуре, подчеркивая риски чрезмерного использования цифровых технологий - от доступа к опасному контенту до издевательств и проблем со сном.

Ранее первой страной, которая ввела подобный запрет для детей до 16 лет, стала Австралия, обязавшая крупнейшие платформы блокировать несовершеннолетним доступ и установившая строгие штрафы за нарушения.

Фото: изображение сгенерировано ИИ

# Международная политика

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