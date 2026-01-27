В Академии управления проходит V Республиканская научно-практическая конференция

Работа с молодежью, сохранение исторической памяти, развитие социальной сферы. Это лишь малая часть вопросов, которые объединяет идеология. Актуальные проблемы этого направления 27 января обсуждают на пятой научно-практической конференции в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях мировой турбулентности нужно пересматривать и актуализировать подходы в развитии идеологии. Эксперты отмечают: сейчас идет перестроение стратегических коммуникаций и методов реализации идеологической работы, в том числе через средства массовой информации, диалоговые площадки, социальные сети. На повышение эффективности этой работы направлена директива Президента Беларуси № 12.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сейчас те подходы и те концептуальные директивные моменты, которые отражены в документе, они реализуются. Да, непросто. Да, мы видим еще и работу по старинке, которая, к сожалению, на протяжении многих лет велась, особенно в регионах. Как-то переосмыслить, перестроиться достаточно тяжело. Но у нас нет других шансов, поскольку время-то непростое. И именно от результата работы, этой борьбы, как мы говорим, за умы и сердца людей зависит успех независимого, суверенного, процветающего государства Республика Беларусь.