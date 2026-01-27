Вольфович: умение действовать в разных условиях – главное требование к нашим военнослужащим

Действовать в любых условиях обстановки – это главное требование к военнослужащим и та задача, которая поставлена Главнокомандующим. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович следит за ходом мероприятий масштабной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, которую проводят в стране по поручению Президента. Экзамен уже 5 дней сдают бойцы 19-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время отработан широкий комплекс мероприятий: приведение в боевую готовность, загрузка запасов материальных средств на транспорт, совершение марша по незнакомому маршруту. 27 января военнослужащие соединения под Лепелем выполняют нормативы по огневой подготовке. Пехотинцы стреляют из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатомета. Также разведчики бригады отработали упражнение «бой в лесу». В условиях болотисто-лесистой местности они выдвинулись на позиции и нанесли огонь по условному противнику. При разработке сценария проверки учитывался опыт проведения специальной военной операции.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Комиссия Госсекретариата не только оценивает точность попадания, но еще и умение личного состава при выполнении упражнений устранять задержки и неисправности, которые возникают при стрельбе. Насколько сам экипаж может это устранить без применения техников. Обученность, умение действовать в различных условиях обстановки – это главное требование к нашим военнослужащим и та задача, которая поставлена нашим Главнокомандующим. Поэтому вот эти все внезапные проверки прежде всего нацелены на то, чтобы мы были убеждены в том, что наши военные способны в любое время, в любых условиях и обстановке защитить нашу страну. В нашей стране упор делается действительно не на увеличение численности Вооруженных Сил, не на то, чтобы нанести ущерб экономике нашей страны, а на качество подготовки Вооруженных Сил. Опыт мы изучаем. Новые образцы вооружения, военной техники мы внедряем не в ущерб экономике нашей страны. Ставку делаем, конечно, на отечественные образцы вооружения и военной техники. Они ничем не уступают иностранным аналогам.