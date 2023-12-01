Президент ОАЭ объявил о создании нового климатического фонда в размере 30 млрд долларов
Президент Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата призвал страны не «высказывать озабоченности», а действовать для решения вопросов климатической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко также дал понять, что зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации, и проинформировал мировую общественность, что делает Беларусь для экологического благополучия планеты.
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Основная тема – это вопросы изменения климата, связанные в том числе с выбросами парниковых газов. Очевидно, что прежние договоренности не будут выполнены, потому на нынешнем саммите стоит задача скорректировать план до реалистичного. Одна из тем – предоставление богатыми странами помощи бедным, с которой они могли бы преодолевать последствия климатических изменений. Речь шла о 100 миллиардах в год, но этого оказалось недостаточно. Сегодня поднимают вопрос о новых «климатических репарациях».
Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов:
Я рад объявить о создании фонда в размере 30 миллиардов долларов для глобальных климатических решений. Его создание обусловлено необходимостью «преодолеть разрыв» в финансировании мер по борьбе с изменением климата. Инициатива направлена на привлечение 250 миллиардов долларов инвестиций к 2030 году.
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