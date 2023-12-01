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Хотите возбудить уголовное дело – назовите фамилии пострадавших! Азарёнок про слухи об украденных детях Донбасса

01 декабря 2023 16:54
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Григорий Азаренок и Олег Гайдукевич в эфире «Соловьев LIVE».

Хотите возбудить уголовное дело – назовите фамилии пострадавших! Азарёнок про слухи об украденных детях Донбасса-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Они нам предъявляют украденных детей.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
А хоть один человек с Запада приехал поговорить с этими детьми? Ни один не приехал.

Григорий Азаренок:
Вы хотите возбудить уголовное дело. Уголовное дело, когда есть пострадавшие. Фамилию! Факты на стол! Фамилию пострадавшего!

Все дети приехали, полечились, уехали, благодарят, видео записывают.

Хотите возбудить уголовное дело – назовите фамилии пострадавших! Азарёнок про слухи об украденных детях Донбасса-4

Олег Гайдукевич:
Все эти дети мечтают вернуться сюда. Нравится им или не нравится, нам плевать. Дети как отдыхали здесь, лечились, так и будут отдыхать. Благодаря тому, что это поддержал и Президент страны, благодаря инициативам общественников (Алексей Талай, герой Беларуси, на мой взгляд) и других, кто этим занимается. Это было, есть и будет. Мы никогда не бросим донбасских детей. Никогда Беларусь их не бросит! Пусть и не мечтают. Если они думают, что запугают нас никчемными международными судами, которые ничего не решают… Для нас все эти суды – это как и заявление президента Литвы.

Григорий Азаренок:
Я вспоминаю слова Батьки, которые он сказал Ольге Скабеевой, комментируя переговоры западников: «Пошли вы на хрен».

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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