Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поддержки попросил руководитель Совета директоров успешного «Амкодора». Мол, оборотка нужна для того, чтобы еще лучше громоздкой технике развернуться на рынке. Формулировка главной проблемы звучит как штамп: «Оперативное замещение импортных комплектующих из недружественных стран».
Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
У нас все заводы узкоспециализированные. Выпуск коммунальных машин, лесных машин, дорожно-строительных машин. Плюс есть холдинг, который производит комплектующие для всех, не только для наших заводов, но и для заводов Беларуси и Российской Федерации. Мы достаточно много поставляем сегодня за пределы нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интересная структура у них.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Отличается структура от других структур. Как раз они по профилю…
Александр Лукашенко:
Заимствовать у него?
Петр Пархомчик:
Мы заимствуем.
Когда частник работает не только на свой банковский счет, а на перспективу и пользу стране, значит, и государство подставит плечо.
Александр Лукашенко:
Не потеряли два этих предприятия, люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Дай жилье людям, чтобы удобства были нормальные, они будут с удовольствием работать.
Кстати, и в соседней России понадобится такая техника. Черноземье нужно отвоевывать у бесхозяйственности. Маржинальные рынки – это хорошо, но свой прежде всего. Касается всех.
Александр Лукашенко:
Мы еще подумаем о том, чтобы ему какую-то конкуренцию создавать по отдельным направлениям. Конкуренция – это великое дело. А если нет конкуренции, тогда надо все высчитывать.
На этом заводе выпускают 5 видов техники и 7 видов навесного оборудования. Не космос, конечно, но делают сами, что покупали еще год назад. Президенту показывают модернизированные цеха. Многое журналисты пула так и не услышали. Производство шумное. Заказы есть. Надо выполнять.
На кухне импортозамещения в машиностроении не забыли и об импортозамещении для кухни. Есть даже медицинское оборудование. Шакутин по диплому – врач-лечебник. Теперь вот создал всю линейку техники для реанимации мелиоративных земель.
Предприятие небольшое – 134 человека. А машины серьезные. Справились. Компетенции проектирования сохранили. Итальянские мосты и немецкие опоры для установки кабин теперь заместили белорусскими аналогами.
Евгений Пустовой:
Эта техника и глубоко пашет, и борозду не портит. «Амкодор» разрушает стереотипы. Теперь автопромышленная Беларусь – это не сборочный цех, это новые компетенции. Вместо дешевых штампованных деталей – свои, почти, что называется, хендмейд. Гордость – механический лесоруб. Самое сложное было – это рука железного дровосека. И теперь она создана руками белорусов.
Одно дело – парадный смотр, другое – полевой. Высокотехнологичный товар Президенту показали в деле.
Как хмызняк превращать в плодородную пашню – с техникой и технологиями познакомили не только главу государства. Всех, кто должен заниматься мелиорацией. Как и зачем это делать – обсуждение продолжили на совещании.
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