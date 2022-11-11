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Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу

11 ноября 2022 17:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поддержки попросил руководитель Совета директоров успешного «Амкодора». Мол, оборотка нужна для того, чтобы еще лучше громоздкой технике развернуться на рынке. Формулировка главной проблемы звучит как штамп: «Оперативное замещение импортных комплектующих из недружественных стран».

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-4

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
У нас все заводы узкоспециализированные. Выпуск коммунальных машин, лесных машин, дорожно-строительных машин. Плюс есть холдинг, который производит комплектующие для всех, не только для наших заводов, но и для заводов Беларуси и Российской Федерации. Мы достаточно много поставляем сегодня за пределы нашей страны.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Интересная структура у них.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Отличается структура от других структур. Как раз они по профилю…

Александр Лукашенко:
Заимствовать у него?

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-10

Петр Пархомчик:
Мы заимствуем.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-13

Когда частник работает не только на свой банковский счет, а на перспективу и пользу стране, значит, и государство подставит плечо.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-16

Александр Лукашенко:
Не потеряли два этих предприятия, люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Дай жилье людям, чтобы удобства были нормальные, они будут с удовольствием работать.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-19

Кстати, и в соседней России понадобится такая техника. Черноземье нужно отвоевывать у бесхозяйственности. Маржинальные рынки – это хорошо, но свой прежде всего. Касается всех.

Александр Лукашенко:
Мы еще подумаем о том, чтобы ему какую-то конкуренцию создавать по отдельным направлениям. Конкуренция – это великое дело. А если нет конкуренции, тогда надо все высчитывать.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-22

На этом заводе выпускают 5 видов техники и 7 видов навесного оборудования. Не космос, конечно, но делают сами, что покупали еще год назад. Президенту показывают модернизированные цеха. Многое журналисты пула так и не услышали. Производство шумное. Заказы есть. Надо выполнять.

На кухне импортозамещения в машиностроении не забыли и об импортозамещении для кухни. Есть даже медицинское оборудование. Шакутин по диплому врач-лечебник. Теперь вот создал всю линейку техники для реанимации мелиоративных земель.

Предприятие небольшое 134 человека. А машины серьезные. Справились. Компетенции проектирования сохранили. Итальянские мосты и немецкие опоры для установки кабин теперь заместили белорусскими аналогами.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-25

Евгений Пустовой:
Эта техника и глубоко пашет, и борозду не портит. «Амкодор» разрушает стереотипы. Теперь автопромышленная Беларусь это не сборочный цех, это новые компетенции. Вместо дешевых штампованных деталей свои, почти, что называется, хендмейд. Гордость механический лесоруб. Самое сложное было это рука железного дровосека. И теперь она создана руками белорусов.

Одно дело – парадный смотр, другое – полевой. Высокотехнологичный товар Президенту показали в деле.

Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу-28

Как хмызняк превращать в плодородную пашню с техникой и технологиями познакомили не только главу государства. Всех, кто должен заниматься мелиорацией. Как и зачем это делать – обсуждение продолжили на совещании.

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# Предприятия Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Шакутин # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Фотофакт

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