Лукашенко на ОАО «Амкодор-КЭЗ»: я вижу здесь перспективу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Поддержки попросил руководитель Совета директоров успешного «Амкодора». Мол, оборотка нужна для того, чтобы еще лучше громоздкой технике развернуться на рынке. Формулировка главной проблемы звучит как штамп: «Оперативное замещение импортных комплектующих из недружественных стран».

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

У нас все заводы узкоспециализированные. Выпуск коммунальных машин, лесных машин, дорожно-строительных машин. Плюс есть холдинг, который производит комплектующие для всех, не только для наших заводов, но и для заводов Беларуси и Российской Федерации. Мы достаточно много поставляем сегодня за пределы нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интересная структура у них. Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Отличается структура от других структур. Как раз они по профилю… Александр Лукашенко:

Заимствовать у него?

Петр Пархомчик:

Мы заимствуем.

Когда частник работает не только на свой банковский счет, а на перспективу и пользу стране, значит, и государство подставит плечо.

Александр Лукашенко:

Не потеряли два этих предприятия, люди благодарны. Я вижу тут перспективу. Дай жилье людям, чтобы удобства были нормальные, они будут с удовольствием работать.

Кстати, и в соседней России понадобится такая техника. Черноземье нужно отвоевывать у бесхозяйственности. Маржинальные рынки – это хорошо, но свой прежде всего. Касается всех. Александр Лукашенко:

Мы еще подумаем о том, чтобы ему какую-то конкуренцию создавать по отдельным направлениям. Конкуренция – это великое дело. А если нет конкуренции, тогда надо все высчитывать.

На этом заводе выпускают 5 видов техники и 7 видов навесного оборудования. Не космос, конечно, но делают сами, что покупали еще год назад. Президенту показывают модернизированные цеха. Многое журналисты пула так и не услышали. Производство шумное. Заказы есть. Надо выполнять. На кухне импортозамещения в машиностроении не забыли и об импортозамещении для кухни. Есть даже медицинское оборудование. Шакутин по диплому – врач-лечебник. Теперь вот создал всю линейку техники для реанимации мелиоративных земель. Предприятие небольшое – 134 человека. А машины серьезные. Справились. Компетенции проектирования сохранили. Итальянские мосты и немецкие опоры для установки кабин теперь заместили белорусскими аналогами.