Лукашенко – Субботину: «Чтоб я близко не видел больше ваших здесь литовцев, финнов и прочих»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране площадь таких территорий составляет около 3 миллионов гектаров, это 37 % от всех сельхозугодий. И значительная часть сосредоточена в Гомельской, Брестской, Витебской и Минской областях. Главное требование Президента по-прежнему неизменно: каждый участок такой земли должен быть использован на благо страны. В Беларуси есть все, чтобы привести мелиорированные территории в порядок: специалисты, техника. И сегодня главе государства показали образцы машин. Но даже в таких условиях справляются не все. Кто буксует и в чем причины? Евгений Пустовой продолжит.

Сегодня Президент глубоко копнул проблему, в которой увязли аграрии, – мелиорация. К решению комплексный подход. Поэтому и семинар-совещание в Витебской области – здесь много мелиорированных земель. И здесь же производят необходимую технику для реанимации земель.

– Мы очень рады приветствовать вас.

– Даже если и не рады, что делать? Без вас никуда не денешься.

В Беларуси даже частные компании – социально ориентированы. Поэтому 22 завода расположены по всей стране. Эти производства вдохнули жизнь в регионы и оставленные строения. Вот и здесь, в большом поселке с мелодичным белорусским названием Коханово, вернули к жизни советское наследие. Лукашенко о выпуске техники для мелиорации: это денежное направление, экономически выгодное, надо его развивать. Подробнее.

Экскаваторное производство – локомотив для всего региона. Местных терпеливо обучают, но и молодые специалисты сюда приезжают. Значит, и у предприятия, и у региона будущее есть. Президент подчеркивает, жилье – залог развития. Инициатива главы государства: недорогие дома из местных ресурсов – древесины. «Сколько вам надо квартир?» Лукашенко поинтересовался решением жилищного вопроса для работников Толочинского района. Читайте здесь. Впервые такой подход глава государства озвучил в Гродненской области летом. Но именно губернатор северного региона первым отреагировал. И инвестор рядом, и даже пустующие площади подобрали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коль ты строитель, ты знаешь, что это главное – рынок. Мы, конечно, будем с удовольствием покупать дома, если они будут конкурентоспособны. Опять же, даже здесь, в Коханово, им надо будет строить, ну и по всей Беларуси. Построишь – покажешь, что это за дом. Президент вопрос решил оперативно. Занятость огромная, и в программе визита этой встречи не было. Но глава государства встретился с инвестором и решил поддержать такое производство. Речь ведь о пользе для людей и экономики.