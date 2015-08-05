Порядок и дисциплина: какие вопросы призвана решить Директива №1?

Новости Беларуси. Основные моменты укрепления правопорядка, порядка трудовой дисциплины и не только прописаны в Директиве №1. И, кстати, документ успешно работает уже больше 10 лет.

Март 2004 — на стол Президента ложится Директива №1.

Предпосылок для подписания этого документа немало. Среди основных претензий:

невыполнение требований пожарной безопасности;

гибель при обстоятельствах, не связанных с профессиональным риском;

пренебрежение техникой безопасности;

нарушение трудовой дисциплины.

Директива №1 призвана решить ряд наболевших вопросов.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Создание этого нового документа диктует время. Общественная безопасность и дисциплина — номер один. Сохранение жизни человека и, безусловно, экономического роста нашей страны.

Среди основных тезисов документа, призванного укрепить общественную безопасность и дисциплину, обучение правилам поведения в случае ЧП.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Мы постоянно проводим различного рода тренировки на объектах и на организациях. Прежде всего, тренируемся не только сами, но и тренируем людей действиям в чрезвычайных ситуациях. Это очень важно. И число происшествий на объектах постоянно сокращается, однако в быту, где человек предоставлен сам себе, основной причиной пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

На подобные мастер-классы для населения бойцы МЧС выезжают несколько раз в неделю. Сегодня по легенде спасателей их помощь понадобилась высокому искусству — в Минске загорелась филармония.

Песня, конечно, и строить, и жить помогает, но в борьбе с разрушительной силой огня лучше довериться проверенным средствам. В бой со стихией идут как мужчины, так и хрупкие представительницы слабого пола.

Александра Прокофьева, секретарь Белорусской государственной филармонии:

В руках никогда не держала огнетушитель. Сложно, волнительно. Очень много нового узнали. Сделали какие-то выводы. В дальнейшем даже возьмем что-то на заметку.

После принятия жестких мер по борьбе с халатностью, разгильдяйством и пьянством на рабочих местах спустя десять лет можно говорить о результатах.

Александр Бруй, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Каждая мера, которая предусматривает ужесточение наказания, она имеет свое действие. Может быть, большое количество людей, которые не задумываются о безопасности своей или окружающих, услышав о том, что могут конфисковать автомобиль, конечно же, они откажутся от задуманной поездки в нетрезвом состоянии.

К бесправникам и любителям выпить за рулем сейчас тоже особый подход. Несущественные для нарушителей штрафы сегодня заменяются лишением прав, а конфискация авто, в случае повторной в течение года пьяной выходки, — хороший урок для тех, кто не понял всей серьезности с первого раза. Это помогло существенно снизить детскую смертность на дорогах. Почти вдвое уменьшилось за последние десять лет и количество нетрезвых водителей.

А принцип «Одного окна» в решении бюрократических проблем и вовсе стал настоящим прорывом.

Павел Трушкевич, заместитель директора Минского городского агентства обслуживания населения:

Служба «Одно окно» создано в 2006 году. На момент ее создания прием документов осуществлялся по 10 административным процедурам. В 2015 году этот перечень был увеличен до 114 административных процедур.

Возможностью решить свои проблемы сегодня воспользовались миллионы белорусов. Первую директиву с его основополагающими принципами эксперты сегодня называют прародительницей декрета «О кадрах и социальном иждивенчестве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.