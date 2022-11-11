Каким должен быть белорусский чиновник топ-уровня, рассказал Президент

Новости Беларуси. Это была одна из самых насыщенных рабочих поездок главы государства по стране – Президент посетил предприятие «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе. Между посещениями производственных площадок и совещанием Александр Лукашенко нашел время пообщаться с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Президента спросили, поменялось ли как-то у него за последние пару лет отношение к тому, каким должен быть белорусский чиновник топ-уровня. Ведь те, кто давно и напрямую работает с Президентом, прекрасно знают два главнейших требования. Как оказалось, они неизменны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дисциплина, порядок и система. Есть система – она должна работать и должна быть дисциплинирована и в порядке. Вот этого я и требую от губернаторов, членов правительства и всех подчиненных. Будет это – будет работать экономика, будет работать экономика – никогда не будет войны.
Финальный тезис Президента более чем актуален с учетом того, что экономику Беларуси до сих пор пытаются всячески пошатнуть. Но оперативно принимаемые решения позволяют минимизировать санкционное давление.
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