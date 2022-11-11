Лукашенко о выпуске техники для мелиорации: это денежное направление, экономически выгодное, надо его развивать

Новости Беларуси. Выпуск техники для мелиорации – экономически выгодное направление и его необходимо развивать и дальше. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече затронули еще одну тему, которая тесно связана с развитием региона, – мелиорация земель. Сегодня в стране их площадь составляет около 3 миллионов гектаров, это 37 % от всех сельхозугодий. Значительная часть территорий сосредоточена в Гомельской, Брестской, Витебской и Минской областях. Главное требование Президента по-прежнему неизменно: каждый участок такой земли должен быть использован на благо страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот на злобу. Мелиоративное сегодня направление – это для вас экономически будет выгодно?

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Да, Александр Григорьевич. Мы с Минсельхозпродом работали над созданием целого ряда машин для того, чтобы полностью заместить импорт. Мы это сделали все, вы увидите сегодня.

– То есть сегодня ты можешь зайти на болото и провести мелиорацию?

– Все полностью, абсолютно.

– Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное. Это спасение этих территорий, скажем так. А отсюда и село будет развиваться.