Лукашенко о выпуске техники для мелиорации: это денежное направление, экономически выгодное, надо его развивать
Новости Беларуси. Выпуск техники для мелиорации – экономически выгодное направление и его необходимо развивать и дальше. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поинтересовался решением жилищного вопроса для работников Толочинского района. Подробности здесь.
На встрече затронули еще одну тему, которая тесно связана с развитием региона, – мелиорация земель. Сегодня в стране их площадь составляет около 3 миллионов гектаров, это 37 % от всех сельхозугодий. Значительная часть территорий сосредоточена в Гомельской, Брестской, Витебской и Минской областях. Главное требование Президента по-прежнему неизменно: каждый участок такой земли должен быть использован на благо страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот на злобу. Мелиоративное сегодня направление – это для вас экономически будет выгодно?
Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Да, Александр Григорьевич. Мы с Минсельхозпродом работали над созданием целого ряда машин для того, чтобы полностью заместить импорт. Мы это сделали все, вы увидите сегодня.
– То есть сегодня ты можешь зайти на болото и провести мелиорацию?
– Все полностью, абсолютно.
– Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное. Это спасение этих территорий, скажем так. А отсюда и село будет развиваться.
Обсуждать детали мелиоративных мероприятий продолжили уже на совещании. Вопрос, безусловно, важен сразу с нескольких позиций. Во-первых, он напрямую связан с обеспечением продовольственной безопасности (территории можно сделать пригодными для сельского хозяйства); во-вторых, на комплекс производимых работ тратятся немалые деньги из госбюджета. И разумеется, должен быть виден результат.