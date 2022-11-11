«Сколько вам надо квартир?» Лукашенко поинтересовался решением жилищного вопроса для работников Толочинского района

Новости Беларуси. Выпуск техники для мелиорации – экономически выгодное направление и его необходимо развивать и дальше. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия «Амкодор-КЭЗ» в Толочинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время это был Кохановский экскаваторный завод, который занимался выпуском мелиоративной и дорожно-строительной техники, а также запчастей. Но в 2013 году у предприятия возникли финансовые трудности. И чтобы спасти завод, «Амкодору» предложили взять его под свое крыло – с условием сохранения профиля и численности работников. На площадке за несколько лет провели масштабную модернизацию: выполнили ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. И сегодня это современное и динамично развивающееся предприятие, на котором трудятся больше 130 человек.

В ответ на такую цифру Александр Лукашенко задал резонный вопрос: а хватает ли рабочей силы с учетом того, что производственные мощности растут? Оказывается, завод заинтересован в кадрах, которым необходимо и жилье. У вопроса есть решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько вам надо квартир сейчас?

– Квартир 35-40. Можно было бы дом поставить.

Александр Лукашенко:

Только что обсуждали – построить завод по производству «продвинутых» домов из дерева. В России есть такое одно предприятие, очень успешное. Ну так надо проинвестировать, дать кредит. Пусть они быстро поставят линию. Подскажешь, поможете, специалистов хватает. Средства выделят – там всего 6 миллионов долларов надо на эту линию. И до восьми этажей делают. Шикарные дома.