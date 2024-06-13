Ягода молодости. В чём секрет пользы жимолости?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей и Георгий Кривцовы, жители деревни Корзуны Червенского района.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что это за ягода, чем она полезна, сколько бывает ее сортов разных?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей и Георгий Кривцовы, жители деревни Корзуны Червенского района.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что это за ягода, чем она полезна, сколько бывает ее сортов разных?
Сергей Кривцов, житель деревни Корзуны Червенского района:
В Беларуси 15 сортов жимолости и все они разные. Разного вкуса, разной формы. Жимолость – в ней собрано столько питательных веществ минеральных. Если собрать малину, смородину, голубику и чернику, жимолость заменяет их всех четырех. Вообще-то почему жимолость? Это ягода молодости, живая ягода. В ней много, к примеру, аскорбиновой кислоты и витамина Р, который в сочетании способствует выработке тестостерона. Это мужская ягода.
Юрий Царев, ведущий:
Это прихотливая ягода вообще?
Сергей Кривцов:
Нет, совершенно неприхотливая. За ней уход, как правило, когда соберем уже урожай, ее нужно поливать, подкармливать, потому что развиваются почки следующего урожая, в основном азотными удобрениями. Мульчировать очень хорошо, потому что она все-таки любит сырость, не мокроту, но сырость. Размножается черенками – черенкованием с пяткой или покупается.
Подробности в видео.