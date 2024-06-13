Ягода молодости. В чём секрет пользы жимолости?

Екатерина Яцкевич, ведущая: Что это за ягода, чем она полезна, сколько бывает ее сортов разных?

Сергей Кривцов, житель деревни Корзуны Червенского района:

В Беларуси 15 сортов жимолости и все они разные. Разного вкуса, разной формы. Жимолость – в ней собрано столько питательных веществ минеральных. Если собрать малину, смородину, голубику и чернику, жимолость заменяет их всех четырех. Вообще-то почему жимолость? Это ягода молодости, живая ягода. В ней много, к примеру, аскорбиновой кислоты и витамина Р, который в сочетании способствует выработке тестостерона. Это мужская ягода.

Юрий Царев, ведущий:

Это прихотливая ягода вообще?

Сергей Кривцов:

Нет, совершенно неприхотливая. За ней уход, как правило, когда соберем уже урожай, ее нужно поливать, подкармливать, потому что развиваются почки следующего урожая, в основном азотными удобрениями. Мульчировать очень хорошо, потому что она все-таки любит сырость, не мокроту, но сырость. Размножается черенками – черенкованием с пяткой или покупается.