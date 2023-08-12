Сулит бедность. В какой день августа нельзя занимать деньги и брать в долг, расскажут народные приметы
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками – и в наши дни работают как часы.
14 августа. В этот день отмечается Медовый (первый) Спас, рассказали в программе «Плюс-минус». Главные запреты налагаются на развлечения. Также считается, что после Медового Спаса вода становится холодной, непригодной для купания. Поэтому все кому не лень шли к реке, чтобы искупаться в последний раз в этом году. О погоде судили по розовому цвету – если к этом дню он уже успел отцвести, стоит ждать холодных рос.
15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Какая погода будет в этот день – таким будет весь сентябрь, считали предки. Если с утра стоит сухая погода – будет сухо шесть недель. Если дождливо – следующие шесть недель обещают быть ненастными.
16 августа. День преподобного Антония Римлянина. В этот день приступали к сбору черемухи – ценного лекарственного растения, обладающего вяжущим и желчегонным свойствами. В садах созревают поздние сорта малины – особо ценные при борьбе с укусами насекомых, простудными и глазными заболеваниями. Считалось, какая погода будет в этот день – таким и будет октябрь.
17 августа. День святой мученицы Евдокии. В этот день категорически нельзя занимать деньги и брать в долг. Такие финансовые вопросы сулили бедность. Старинное обрядовое блюдо этого дня – пышный и сладкий пирог с малиной. Нелишним будет также запастись ягодой впрок в качестве варенья от сезонных простуд.
18 августа. Праздник Преображения Господня. Любую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины. Глухое эхо на закате означало жаркую погоду, а если его и вовсе не было слышно – значит, дело идет к дождю.
Лето продолжается. Какая погода ждет белорусов в третью неделю августа – читайте здесь.