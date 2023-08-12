Сулит бедность. В какой день августа нельзя занимать деньги и брать в долг, расскажут народные приметы

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками – и в наши дни работают как часы. 14 августа. В этот день отмечается Медовый (первый) Спас, рассказали в программе «Плюс-минус». Главные запреты налагаются на развлечения. Также считается, что после Медового Спаса вода становится холодной, непригодной для купания. Поэтому все кому не лень шли к реке, чтобы искупаться в последний раз в этом году. О погоде судили по розовому цвету – если к этом дню он уже успел отцвести, стоит ждать холодных рос.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Какая погода будет в этот день – таким будет весь сентябрь, считали предки. Если с утра стоит сухая погода – будет сухо шесть недель. Если дождливо – следующие шесть недель обещают быть ненастными. 16 августа. День преподобного Антония Римлянина. В этот день приступали к сбору черемухи – ценного лекарственного растения, обладающего вяжущим и желчегонным свойствами. В садах созревают поздние сорта малины – особо ценные при борьбе с укусами насекомых, простудными и глазными заболеваниями. Считалось, какая погода будет в этот день – таким и будет октябрь.